Petróleo cai a nível mais baixo em 4 meses, com temores de recessão

Os preços do petróleo fecharam em forte queda nesta terça-feira (14), no menor nível em quatro meses, em um mercado preocupado com uma possível recessão devido aos ajustes nas taxas de juros, que criaram turbulências no setor bancário dos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em maio baixou 4,11%, fechando em US$ 77,45 em Londres, enquanto o barril de West Texas Intermediate (WTI) para abril perdeu 4,63% e foi a US$ 71,33 em Nova York.

"Esta crise bancária reforça o medo de uma recessão", comentou John Kilduff, da Again Capital, referindo-se à falência de três bancos americanos desde a última quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de Wall Street ter estabilizado nesta terça-feira após o choque inicial pelas quebras bancárias, e das medidas urgentes adotadas pelas autoridades americanas para garantir os depósitos bancários, "isso afeta a confiança dos investidores" no sistema financeiro e "na economia em geral".

tu/pta/mr/ic/am

Tags