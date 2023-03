PRINCIPAL NOTÍCIA

China critica aliança "perigosa" entre EUA, Reino Unido e Austrália sobre submarinos

PEQUIM:

China critica aliança 'perigosa' entre EUA, Reino Unido e Austrália sobre submarinos

O governo da China advertiu nesta terça-feira (14) que Estados Unidos, Reino Unido e Austrália transitam por um "caminho equivocado e perigoso", após o anúncio de um acordo sobre submarinos de propulsão nuclear entre os três países.

DAVENPORT:

Trump critica o sistema educacional dos EUA durante evento de campanha

O ex-presidente Donald Trump criticou na segunda-feira (13) o sistema educacional dos Estados Unidos, que chamou de "insano", ao mesmo tempo que prometeu retornar como "senso comum" às salas de aula como parte de sua plataforma de campanha "America First" (EUA em Primeiro Lugar).

PARIS:

Montanhas de lixo, a nova atração turística de Paris

"Eu nunca vi isso", diz uma canadense, atônita. Em Paris, a cidade mais visitada do mundo, os turistas devem se esquivar do lixo acumulado em seus locais icônicos por uma greve de garis contra uma impopular reforma da Previdência.

PRAGA:

Medo da guerra na Ucrânia estimula populistas no leste europeu

A invasão russa da Ucrânia deu aos populistas do leste europeu uma arma poderosa: o medo da guerra. Sem solução para o conflito no horizonte próximo, alguns políticos aproveitam a ansiedade que isso provoca para sugerir que apoiar a Ucrânia pode levar seus países à guerra.

JERUSALÉM:

Polêmica reforma judicial de Netanyahu supera primeira etapa no Parlamento de Israel

O Parlamento de Israel aprovou em primeira votação nesta terça-feira (14) uma lei que limita as capacidades do Supremo Tribunal, um elemento crucial da polêmica reforma judicial defendida pelo primeiro-ministro Banjamin Netanyahu, que provocou semanas de protestos no país.

TEERÃ:

Seis meses após sua morte, Mahsa Amini continua muito presente no Irã

Mahsa Amini era uma jovem entre várias outras, mas a sua morte em 16 de setembro de 2022 incluiu seu nome na história, ao desencadear uma onda de protestos que, seis meses depois, ajuda a transformar a sociedade iraniana.

BASRA:

Iates de Saddam Hussein evocam sua megalomania e invasão do Iraque

Na confluência dos rios Tigre e Eufrates, dois superiates simbolizam os delírios de grandeza de Saddam Hussein, o presidente do Iraque derrubado há duas décadas por uma invasão dos Estados Unidos.

SEUL:

Coreia do Norte faz novos disparos de mísseis

A Coreia do Norte disparou nesta terça-feira (14) dois mísseis balísticos de curto alcance sobre o Mar do Japão, informou o exército da Coreia do Sul, na véspera do início dos maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos com os Estados Unidos.

PEQUIM:

China suspende restrições de vistos a estrangeiros impostas na pandemia

A China vai retomar a emissão de vários tipos de visto para estrangeiros no próximo dia 15, anunciou o ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira (14), suspendendo assim as restrições em vigor desde o começo da pandemia de covid-19.

PARIS:

Keanu Reeves retorna aos cinemas em novo filme de John Wick que é 'quase como um balé'

O ator canadense Keanu Reeves volta às telas de cinema na próxima semana para um quarto capítulo da franquia "John Wick", um filme de ação em ritmo acelerado que, segundo ele, é "quase como um balé".

BRAGA:

Músicos afegãos refugiados em Portugal quebram silêncio imposto pelo Talibã

"Aqui podemos salvar nossa música", diz Ramiz, um músico afegão que fugiu de seu país depois que o governo Talibã assumiu o poder em 2021 e foi acolhido no norte de Portugal, ao lado de outros estudantes do Instituto Nacional de Música do Afeganistão.

PARIS:

Mercado da arte vive queda de vendas na China e colapso dos NFTs

O mercado da arte em 2022 registrou uma queda nas vendas na China, o colapso dos NFTs (ligados à arte digital) e um recorde histórico de transações nos Estados Unidos, segundo o relatório anual da casa francesa Artprice publicado nesta terça-feira (14).

