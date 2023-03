"Não me lembro dos gols", diz Haaland depois de fazer 5 na goleada do City sobre o Leipzig

"Não me lembro dos gols", declarou o atacante norueguês Erling Haaland depois de se tornar o terceiro jogador a marcar cinco gols em um jogo de Liga dos Campeões, na goleada do Manchester City sobre o RB Leipzig por 7 a 0 nesta terça-feira, no jogo de volta das oitavas de final.

Depois do empate em 1 a 1 na ida na Alemanha, o City não deu chances para o adversário jogando no Etihad Stadium, com a chuva de gols de Haaland (22', 24', 45'+2, 53' e 58') e Ilkay Gundogan (49') e Kevin de Bruyne (90'+2) completando a festa inglesa.

"Conheço Erling muito bem, conheço suas qualidades. Quando Erling está perto do gol, ele quer marcar", disse o técnico do Leipzig, Marco Rose, que treinou o norueguês em sua passagem pelo Borussia Dortmund.

Apenas dois jogadores tinham marcado cinco gols em um jogo de Champions: o brasileiro Luiz Adriano (atualmente no Internacional), com Shakhtar Donetsk contra o Bate Borisov em 2014, e Lionel Messi pelo Barcelona contra o Bayer Leverkusen em 2012.

"Estou um pouco atordoado, então não me lembro dos gols. Lembro de ter chutado, sem pensar. Estava muito cansado depois das comemorações. Ontem trabalhamos a pressão nos treinamentos", declarou Haaland depois da partida.

"Em casa, temos que pressionar, temos que correr. Somos muito bons tendo a bola e indo para cima, especialmente quando Kevin (De Bruyne) pode ter a bola à sua frente, em direção ao gol", acrescentou o atacante.

Com sua impressionante atuação, Haaland assumiu a artilharia da Champions com 10 gols, seguido pelo egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, que tem oito.

