Museu francês firma acordo com Riad para museu de arte contemporânea árabe

O Centro Pompidou francês firmou um acordo de colaboração com a Arábia Saudita para a criação de um museu de arte contemporânea árabe em Al-Ula (noroeste), informaram fontes do museu parisiense nesta quarta-feira (15).

Em um sinal positivo nas relações entre Paris e Riad, o acordo foi assinado no último fim de semana por Laurent Le Bon, presidente do Centro Pompidou, e Nora Aldabal, diretora de programação artística e cultural da Comissão Real Saudita.

O Museu deve ser inaugurado entre 2027 e 2028 em Al-Ula, na província de Medina, que abriga as ruínas de Hegra, Patrimônio da Humanidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O centro cultural francês "vai contribuir com o seu conhecimento científico e técnico na formação de pessoal, sobretudo nas áreas da conservação, gestão de coleções e mediação", além de prestar assessoria na programação e organização de eventos culturais, diz o comunicado.

De acordo com o Ministério da Cultura francês, os detalhes financeiros do acordo serão divulgados ao longo dos próximos três meses.

O museu parisiense também anunciou que está analisando "uma associação na Coreia do Sul, em Seul, a partir de 2025", acrescentou o texto.

Com o anúncio, o jornal francês Le Monde relembrou que em 2019, após o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, o então diretor do Museu Picasso, Laurent Le Bon, visitou Al-Ula.

Khashoggi foi assassinado em outubro de 2018 no consulado saudita em Istambul, supostamente por sua postura crítica ao regime.

Sua morte causou rejeição mundial, mas desde então o governo liderado pelo príncipe Mohamed bin Salmán adotou uma campanha de abertura cultural.

ls/jz/mb/yr

Tags