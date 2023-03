Morre Claude Simonet, ex-presidente da Federação Francesa de Futebol

Claude Simonet, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) entre 1994 e 2005, morreu aos 92 anos, informou nesta quarta-feira a própria FFF.

Simonet estava no cargo quando a França, como anfitriã da Copa do Mundo de 1998, conquistou o primeiro título mundial de sua história.

Antes de ser dirigente, ele teve uma carreira como jogador amador em Le Mans e Nantes.

"Com a morte de Claude Simonet, o futebol francês perde um dirigente que marcou a história do nosso esporte, já que era nosso presidente quando tivemos a felicidade de vencer o Mundial em 1998 (...) e logo depois a Eurocopa de 2000", disse o atual técnico da seleção francesa, Didier Deschamps", em um comunicado.

"Ele levou a seleção da França ao caminho do sucesso. Terei grandes lembranças, de uma felicidade imensa", acrescentou Deschamps.

Simonet será homenageado no jogo entre França e Holanda no dia 24 de março, assim como Just Fontaine, ex-jogador francês falecido no início do mês.

