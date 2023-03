México fará contra EUA, em abril, seu primeiro amistoso sob o comando do técnico Diego Cocca

A seleção mexicana de futebol fará seu primeiro amistoso sob o comando do técnico argentino Diego Cocca e contra os Estados Unidos, em Glendale, no Arizona, em abril.

"A seleção mexicana enfrentará a dos Estados Unidos em um duelo marcado para quarta-feira, 19 de abril, no State Farm Stadium", informou a Federação Mexicana de Futebol em um comunicado.

A FMF destacou que o jogo "será o primeiro clássico da Concacaf para Diego Cocca, que comanda a seleção mexicana desde 10 de fevereiro".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a contagem da FMF, este será o 76º duelo entre as seleções masculinas principais do México e dos Estados Unidos. No retrospecto dos últimos 75 jogos 'El Tri' tem 37 vitórias, 16 empates e 22 derrotas.

Antes do amistoso contra os Estados Unidos, a seleção mexicana fará duas partidas oficiais em março, correspondentes à Liga das Nações da Concacaf.

O México visitará o Suriname na quinta-feira, 23 de março, no estádio Doctor Ir. Franklin Essed, em Paramaribo, e no domingo, 26 de março, receberá a Jamaica no estádio Azteca, na Cidade do México.

str/cl/aam

Tags