México e EUA farão amistoso no Arizona em abril

As seleções de México e Estados Unidos, grandes rivais na Concacaf e organizadores da Copa do Mundo de 2026 ao lado do Canadá, farão um amistoso no dia 19 de abril em Glendale (Arizona), informou nesta terça-feira a federação americana de futebol (US Soccer).

O jogo acontecerá dois meses antes da Copa Ouro, na qual o México tentará se vingar da derrota na final da última edição, em 2021.

Os americanos venceram os mexicanos em seus três últimos jogos em casa, incluindo a final da Liga das Nações da Concacaf, também em 2021.

Este amistoso vai inaugurar o chamado Allstate Continental Clásico, um novo evento que os EUA organizarão anualmente contra um adversário das Américas do Norte, Central ou do Sul.

Tanto EUA como o México não disputarão as Eliminatórias para o Mundial de 2026 nos próximos anos por já estarem garantidos no torneio como anfitriões, assim como o Canadá.

