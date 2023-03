Medvedev vence Zverev e vai às quartas de final de Indian Wells

Superando uma torção no tornozelo sofrida no segundo set, o russo Daniil Medvedev venceu nesta terça-feira o alemão Alexander Zverev e se classificou pela primeira vez na carreira às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells.

Medvedev, ex-número 1 do mundo, aumentou sua sequência de vitórias na temporada para 17 com uma espetacular virada sobre Zverev, com parciais de 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) e 7-5, em três horas e 17 minutos de jogo.

O russo, que enfrentará nas quartas o espanhol Alejandro Davidovich, sofreu a lesão quando vencia o segundo set por 3-2 e tinha um break point a favor.

Na jogada, Medvedev estava tentando mudar a direção de seu movimento para devolver uma bola no centro da quadra e caiu no chão levando as mãos ao rosto com a dor, enquanto Zverev atravessou a quadra para ajudá-lo.

O próprio alemão sofreu uma grave lesão no tornozelo no ano passado, quando jogava as semifinais de Roland Garros contra Rafael Nadal.

Ovacionado pelo público, Medvedev voltou para o jogo com dificuldades para se movimentar e acabou perdendo o break point a favor, mas se manteve na partida com alguns golpes espetaculares.

Embora Zverev estivesse tentando buscar bolas anguladas e prolongar os pontos, o russo abriu 4-1 no 'tiebreak' e levou o jogo para o set decisivo.

Medvedev assumiu a liderança com uma quebra no terceiro game, mas Zverez não jogou a toalha e, depois de salvar um match point, conseguiu uma quebra para empatar em 5-5.

Mas depois de comemorar o empate, o alemão cometeu uma dupla falta crucial que deu a vitória de bandeja para o adversário.

Medvedev vive seu melhor momento na carreira desde 2021, quando foi campeão do US Open. Na atual temporada, ele já acumula três títulos e 22 vitórias.

