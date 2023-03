Medvedev elimina Davidovich e vai às semifinais de Indian Wells

Um dia depois de mesmo lesionado vencer Alexander Zverev, o tenista russo Daniil Medvedev venceu o espanhol Alejandro Davidovich nesta quarta-feira e avançou às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells pela primeira vez.

Medvedev, atual número seis do ranking ATP, derrotou Davidovich (28º) com parciais de 6-3 e 7-5 em uma hora e 46 minutos de jogo na quadra central de Indian Wells (Califórnia).

O russo, que enfrentará o americano Frances Tiafoe nas semifinais, não se mostrou fisicamente limitado pela forte entorse no tornozelo direito sofrida na terça-feira na vitória sobre Zverev que durou mais de três horas.

O ex-número um do mundo ampliou para 18 sua série de vitórias consecutivas, iniciada há um mês, justamente contra Davidovich, no torneio de Roterdã.

O título nessa competição foi seguido pelos de Doha e Dubai, que confirmaram que Medvedev vive seu melhor momento desde que conquistou o US Open em 2021.

Já Davidovich, vice-campeão no último Masters 1000 de Monte Carlo, deu mais uma amostra de seu talento irregular e não conseguiu aproveitar os momentos-chave da partida.

Com um empate em 3 a 3 no segundo set e Medvedev machucado no polegar direito, o espanhol desperdiçou três break points e acabou pagando o preço por seu estilo agressivo, que o levou a cometer muitos erros não forçados (23 contra 12 do adversário).

Medvedev, que busca seu quinto troféu do Masters 1000, lutará no sábado contra o 'anfitrião' Frances Tiafoe, que mais cedo eliminou o britânico Cameron Norrie, campeão em 2021.

