Masters 1000 de Monte Carlo anuncia participação de todo o Top 20 da ATP

Os organizadores do Masters 1000 de Monte Carlo (9 a 16 de abril), que abrirá a temporada europeia de saibro, anunciaram nesta terça-feira uma lista de participantes de luxo, com a presença dos 20 melhores tenistas do mundo.

Número 1 do ranking da ATP, o sérvio Novak Djokovic parte como um dos favoritos ao lado do grego Stefanos Tsitsipas, número 3 e atual campeão do torneio.

"É um Masters 1000, então era esperada uma lista forte de participantes, mas este ano teremos a princípio todo o Top 20 e quase todos entre os 45 melhores jogadores do mundo", comemorou o novo diretor do torneio, David Massey, em uma apresentação em Paris

"Rafael Nadal (atualmente número 9 do mundo e fora dos torneios de março nos Estados Unidos por lesão) já não estará no Top 10, então será interessante ver onde cairá na chave. Ele merece estar do lado oposto ao de Djokovic", Massey.

Nadal está afastado das quadras desde o Aberto da Austrália, onde foi eliminado na segunda rodada pelo americano Mackenzie McDonald, num jogo em que sofreu uma "lesão de grau dois" em um músculo do quadril.

"Ele é um superastro, queremos que jogue. Ele quer jogar também. Começou o ano com apenas quatro jogos na Austrália (dois na United Cup e dois no Aberto da Austrália), mas quer jogar (em Monte Carlo) e esperamos que venha", ressaltou o dirigente sobre o tenista espanhol.

