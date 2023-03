Marrocos se une a Espanha e Portugal em candidatura para sediar Copa de 2030

O rei Mohammed VI anunciou nesta terça-feira que o Marrocos se uniu à candidatura conjunta de Espanha e Portugal para a organização da Copa do Mundo de 2030, que marcará o centenário do torneio.

"Anuncio diante da assembleia que o reino do Marrocos decidiu, junto com Espanha e Portugal, apresentar uma candidatura conjunta para organizar o Mundial de 2030", afirmou Mohammed VI em uma mensagem enviada pela entrega do Prêmio de Excelência da Confederação Africana de Futebol (CAF) em Kigali (Ruanda), onde está sendo realizado o conselho da Fifa.

Espanha e Portugal anunciaram em 2021 sua candidatura para sediar a Copa de 2030. Em outubro de 2022, ambos integraram a Ucrânia, mas segundo informou a imprensa espanhola recentemente, a suspensão do presidente da federação ucraniana por suposta corrupção fará com que o país, atualmente em guerra com a Rússia, fique fora da lista.

As federações espanhola e portuguesa não responderam à AFP sobre o assunto e a possível mudança de parceiro na candidatura.

"Esta candidatura será a da reunião em torno do melhor de cada parte e a demonstração de uma aliança de genialidade, criatividade, experiência e meios", explicou Mohammed VI em mensagem lida pelo ministro dos Esportes do Marrocos, Chakib Benmoussa.

A Fifa deve decidir em 2024 a candidatura vencedora para organizar a Copa do Mundo de 2030, que contará com 48 seleções, assim como a edição de 2026, que será a primeira com este número de participantes.

