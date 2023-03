Leclerc é punido com perda de 10 posições no grid do GP da Arábia Saudita

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, será punido com a perda de dez posições no grid de largada do Grande Prêmio da Arábia Saudita, que será disputado no próximo domingo, depois de substituir um componente eletrônico em seu carro no GP do Bahrein, anunciaram nesta quarta-feira a escuderia italiana e os organizadores da Fórmula 1.

A Ferrari teve que substituir uma primeira vez esse componente eletrônico antes da corrida no circuito de Sakhir e uma segunda vez antes da prova prevista para este vim de semana em Jidá, quando o regulamento permite apenas uma substituição por temporada para um mesmo componente, com risco de penalização de dez posições, explicou a F1.

No dia 5 de março, no GP do Bahrein, "tivemos dois problemas diferentes", um antes e outro depois da corrida, disse aos jornalistas o chefe equipe italiana, Frédéric Vasseur. "Infelizmente, era a unidade de controle", acrescentou.

"Nunca tínhamos tido este tipo de coisa. Espero que agora esteja sob controle. Fizemos uma análise profunda deste incidente", ressaltou Vasseur.

O problema forçou Leclerc a abandonar a corrida no Bahrein, a primeira etapa da temporada 2023, na qual a Ferrari é teoricamente a grande adversária da favorita Red Bull.

O piloto monegasco já está com 25 pontos de desvantagem em relação ao atual bicampeão mundial, o holandês Max Verstappen, vencedor da primeira corrida do ano.

"É claro que ele (Leclerc) continua motivado. Só disputamos uma corrida de um total de 23", lembrou Vasseur.

