Independiente Medellín vence chileno Magallanes (2-0) e vai à fase de grupos da Libertadores

O colombiano Independiente Medellín se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores-2023 nesta quarta-feira ao vencer por 2 a 0 o visitante chileno Magallanes, com quem havia empatado no jogo de ida (1 a 1) e vai para a Sul-Americana.

O argentino Luciano Pons levantou a torcida nas arquibancadas do estádio Atanasio Girardot, em Medellín, com uma dobradinha. Uma definição brilhante do atacante abriu o caminho aos 15 minutos e outra bomba de direita fechou o placar aos 39.

O atacante chileno Felipe Flores deixou o Magallanes com um jogador a menos aos 66 minutos, quando recebeu o segundo cartão amarelo da noite por tentar fazer um gol com a mão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na reta final, Jhon Palacios, de Medellín, também recebeu o segundo cartão amarelo e saiu de campo.

O 'Poderoso de la Montaña' e o Magallanes enfrentarão seus respectivos adversários nos grupos da Libertadores e da Sul-Americana no sorteio que será realizado no dia 27 de março na sede da Conmebol em Luque, perto de Assunção.

jss/cl/aam

Tags