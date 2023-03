Hulk quer dar volta por cima e classificar Atlético-MG contra Millonarios na Libertadores

Ele desperdiçou um pênalti e discutiu com o árbitro e os jogadores adversários. Mas Hulk pode virar a página após seu fim de semana ruim quando o Atlético-MG enfrentar o Millonarios, da Colômbia, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, valendo a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores-2023.

O artilheiro do Galo no torneio continental (13 gols) chega com sede de vingança ao jogo de volta da terceira fase, que será disputado com casa cheia no Mineirão às 21h30 (horário de Brasília).

O vencedor garante a classificação - o jogo de ida, disputado na semana passada em Bogotá, terminou empatado em 1 a 1 -, enquanto o perdedor jogará a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O pênalti perdido pelo artilheiro significou a primeira derrota de seu time em 2023: 1 a 0 para o Athletic Club, da quarta divisão do campeonato brasileiro, no jogo de ida da semifinal do campeonato mineiro.

Além de desperdiçar a cobrança, Hulk, de 36 anos, se estranhou com jogadores adversários por considerar que o desrespeitaram e com o juiz, a quem acusou de lhe dar um cartão amarelo injustamente. "Têm muitos moleques que não vão conseguir sair daqui, que têm cabeça pequenininha e acham que são grandes jogadores", disse o camisa 7. "Ganhei tudo o que ganhei respeitando os outros".

A fúria pode virar motivação para o líder do Galo, que terá o apoio de quase 47 mil torcedores.

Contra os 'Embajadores' colombianos, Hulk e sua equipe iniciarão uma semana em que arriscam a vida na Libertadores, conquistada em 2013, e no campeonato mineiro (sábado é o jogo de volta da semifinal).

"Temos a oportunidade de reverter a situação em casa", disse o técnico argentino Eduardo Coudet.

Embora diante do Athletic tenha escalado um time formado maioritariamente por reservas, 'Chacho' colocou alguns titulares na segunda etapa, mas nem eles conseguiram evitar que sofressem o primeiro revés em doze jogos (sete vitórias, quatro empates).

A ideia era poupar os titulares, principalmente após o desgaste físico por ter jogado na altitude de Bogotá (2.600 metros acima do nível do mar).

A grande incógnita é se o time que vai começar o jogo será o mesmo que salvou um ponto no El Campín ou apostará numa equipe mais ofensiva, com Pedrinho no lugar de Otávio no meio de campo.

O Millonarios, um dos times mais vitoriosos da Colômbia, foi guerreiro no jogo de ida contra um time com muito mais tradição em competições internacionais e elenco bem mais caro.

Habituados a avançar independentemente do adversário, os jogadores comandados de Alberto Gamero prometem lutar, apesar de terem sofrido um duro desfalque: o zagueiro Andrés Llinás sofreu uma entorse no joelho direito.

Seu substituto deve ser Óscar Vanegas, que teve atuação marcante no empate em 0 a 0 no clássico contra o Atlético Nacional, no sábado, em Medellín.

Os titulares dos 'azules' foram poupados, à exceção do goleiro Álvaro Montero (que também joga na seleção colombiana), e ficaram cinco pontos atrás do líder do campeonato, Águilas Doradas, embora com três jogos a menos.

"Sempre disse aos jogadores: entrem e lutem sem temor, sem medo, respeitando o adversário, mas também se dando valor", disse Gamero.

- Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson - Renzo Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Dodô - Allan - Patrick, Edenilson, Pedrinho (Otávio) - Hulk, Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet.

Millonarios: Álvaro Montero - Elvis Perlaza, Óscar Vanegas, Juan Pablo Vargas, Ómar Bertel - Daniel Giraldo, Larry Vásquez - Óscar Cortés, Daniel Cataño, David Macalister Silva - Leonardo Castro. Técnico: Alberto Gamero.

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG).

