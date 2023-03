Honduras administrará abertura das relações com a China

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, anunciou nesta terça-feira (14) que encarregou o ministro das Relações Exteriores, Eduardo Enrique Reina, de negociar a abertura de relações "oficiais" com a China, sem especificar se isso implicaria numa ruptura dos laços tradicionais com Taiwan.

Em sua conta no Twitter, a presidente disse que "instruiu o chanceler Eduardo Reina para que administre a abertura de relações oficiais com a República Popular da China".

A presidente acrescentou que é uma "amostra" de sua "determinação para cumprir o Plano de Governo e expandir as fronteiras com liberdade no concerto das nações do mundo".

Em 2 de fevereiro, Reina anunciou tratativas com a China, mas para construir uma represa hidroelétrica.

"O que estamos buscando, nesta visão de criar mais capacidades energéticas para o país, é que a China financie (a represa) Patuca II", disse na época Reina, negando as versões de que seu país estabeleceria relações com Pequim, que considera Taiwan uma província rebelde.

Reina se reuniu em 1º de janeiro com o vice-chanceler chinês, Xie Feng, em Brasília, à margem da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com um crédito de cerca de 300 milhões de dólares, a China financiou a represa Patuca III, inaugurada em janeiro de 2021 pelo então presidente Juan Orlando Hernández.

A América Latina tem sido um palco crucial das disputas entre Pequim e Taipé desde que se separaram em 1949, após a vitória das forças comunistas na guerra civil chinesa.

Alinhados com Washington, todos os países centro-americanos se mantiveram durante décadas ligados a Taiwan. Atualmente, somente Honduras, Guatemala e Belize mantêm laços com a ilha.

Costa Rica (em 2007), Panamá (2017), El Salvador (2018) e Nicarágua (2021) romperam com Taipé e se vincularam a Pequim, que há muitos anos trabalha para que os países diplomaticamente aliados à ilha mudem de lado.

Somente 14 países do mundo reconhecem Taiwan, entre eles Paraguai, Haiti e outras sete pequenas nações do Caribe e do Pacífico.

Em 27 de janeiro de 2022, o vice-presidente de Taiwan, William Lai Ching-te, compareceu à posse de Castro, que havia prometido durante sua campanha que "abriria imediatamente relações diplomáticas e comerciais com a China continental" em caso de vitória nas urnas.

