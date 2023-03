Hamas adverte sobre escalada se Israel cometer 'transgressões' durante o Ramadã

O movimento islâmico palestino Hamas, no poder na Faixa de Gaza, alertou nesta terça-feira (14) contra uma escalada militar durante o Ramadã no caso de uma "transgressão" israelense na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém.

O alerta foi divulgado menos de 10 dias antes do início do mês sagrado muçulmano, e quando o conflito israelense-palestino parece entrar numa nova espiral de violência, desde a posse no final de dezembro de um dos governos mais direitistas da história de Israel.

O número dois do movimento, Salah Al Arouri, afirmou em entrevista em inglês ao site oficial do grupo que o risco de escalada durante o Ramadã "depende apenas das transgressões israelenses na Palestina e na mesquita de Al Aqsa" em Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel.

O Hamas "não tem planos de escalada" durante o Ramadã, acrescentou o site, uma frase que não aparece na versão árabe original dos comentários de Arouri, no exílio há anos.

A mesquita de Al Aqsa está localizada na Esplanada das Mesquitas, o terceiro local sagrado do Islã, construído no que os judeus chamam de Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo.

Esta área está no centro das tensões entre israelenses e palestinos, especialmente durante o mês sagrado muçulmano.

Sob um status quo decretado por Israel após a conquista da parte oriental da Cidade Santa em 1967, os não muçulmanos podem visitar a esplanada em horários determinados, mas não podem rezar no local.

Ultimamente, cada vez mais judeus, a maioria nacionalistas, vão ao local para rezar clandestinamente, o que para os palestinos e para a Jordânia, guardiã dos lugares sagrados muçulmanos em Jerusalém, é uma "provocação".

Se Israel dificultar o acesso dos muçulmanos à esplanada ou facilitar o dos judeus durante o Ramadã, "isso pode desencadear uma ação dos palestinos", alertou Salah Al Arouri.

