Floração de cerejeiras de Tóquio marca novo recorde de início precoce

O Japão anunciou o início oficial da temporada de flores de cerejeira de Tóquio 10 dias antes do normal, um recorde visto apenas duas vezes antes.

Em anos anteriores, os meteorologistas do país associaram as florações antecipadas com a mudança climática. Além disso, as temperaturas de Tóquio têm sido estranhamente amenas nos últimos dias.

Os registros oficiais das flores de cerejeira de Tóquio datam de 70 anos. As delicadas flores rosa-brancas só apareceram tão cedo em 2021 e 2020, de acordo com a agência meteorológica.

A floração das cerejeiras dá início ao "hanami", a tradição japonesa de admirar as novas flores das "sakura" (cerejeiras) e celebrar a chegada da primavera com piqueniques com a família e amigos.

A floração das cerejeiras é um evento muito popular em todo o país.

A mídia japonesa compete para prever seu momento exato em todo o arquipélago e cobrir com entusiasmo as notícias todo ano.

