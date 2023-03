Fifa amplia Copa do Mundo para 104 jogos em 2026

A Copa do Mundo de 2026, que será organizada por Estados Unidos, México e Canadá, ampliada para 48 seleções, terá uma primeira fase com 12 grupos de quatro equipes cada um, anunciou nesta terça-feira a Fifa.

Esta decisão, "que limita o risco de combinação de resultados e garante que todas as equipes joguem pelo menos três partidas", aumentará o número de jogos do torneio de 64 para 104.

Os confrontos eliminatórios começarão a partir da fase de 16 avos de final, à qual chegarão os dois primeiros colocados de cada chave e "os oito melhores terceiros", explicou em um comunicado a Fifa, cujo conselho está reunido em Kigali (Ruanda).

Este formato significa, além disso, que os finalistas disputarão um total de oito partidas, ao invés de sete.

Pensado em 2017, o aumento do número de participantes do Mundial de 32 para 48 países obrigava uma adaptação do formato vigente desde 1998, com uma primeira fase composta por oito grupos de quatro equipes e os dois primeiros de cada chave classificados para as oitavas de final.

A Fifa pensou em um primeiro momento em um formato com 16 grupos de três seleções, com os dois primeiros classificados para a fase de 16 avos, deixando a competição com 80 jogos no total.

Mas esta fórmula, incomum no futebol, onde são habituais as disputas com grupos de quatro equipes, tinha uma dificuldade: o risco de pactos entre adversários antes do terceiro jogo, o que levou a Fifa a pensar na realização de prorrogações e inclusive disputas de pênaltis para evitar os empates.

No entanto, a entidade mudou definitivamente de opinião após a experiência no Mundial do Catar, onde a última rodada da primeira fase teve muita emoção e suspense, particularmente no Grupo E, no qual cada uma das seleções (Alemanha, Espanha, Japão e Costa Rica) esteve virtualmente classificada para as oitavas ao longo dos 90 minutos.

Nesta terça-feira, a Fifa argumentou levar em conta a "integridade esportiva, a saúde dos jogadores, os deslocamentos das equipes, o atrativo comercial e esportivo, bem como a experiência das equipes e espectadores" para desistir da fórmula de três seleções por grupo.

O número de sedes do Mundial de 2026 será o dobro em relação à edição do Catar. Os jogos serão disputados em 16 estádio: 11 nos Estados Unidos (Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York), três no México (Guadalajara, Cidade do México e Monterrey) e dois no Canadá (Toronto e Vancouver).

Consciente de que o desgaste dos jogadores é um tema importante, a Fifa manteve em 56 dias o período obrigatório para que os atletas tenham que estar à disposição de suas seleções, "como em 2010, 2014 e 2018", enquanto no Mundial do Catar esse tempo foi reduzido em alguns dias pelo fato de o torneio ter sido disputado em plena temporada europeia.

A duração da Copa de 2026 não está confirmada, mas os participantes vão se concentrar com suas seleções em 25 de maio para se preparar para o torneio, cuja final será disputada no dia 19 de julho de 2026.

O próximo Mundial baterá todos os recordes comerciais para a Fifa, que redistribui suas receitas entre suas 211 federações. Em meados de fevereiro, a entidade estabeleceu em US$ 11 bilhões (R$ 57,5 bilhões, na cotação atual) suas receitas para o ciclo 2023-2026, um valor 44,7% superior ao período 2019-2022.

O presidente Gianni Infantino será reeleito na quinta-feira durante o 73º congresso da Fifa por não ter nenhum adversário concorrendo na votação.

