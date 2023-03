Ex-primeiro-ministro paquistanês desafia detenção e simpatizantes enfrentam a polícia

O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan desafiou nesta quarta-feira (15) uma nova tentativa de detenção, após uma noite de confrontos entre seus simpatizantes e a polícia na cidade de Lahore, leste do país.

Afastado do poder após um voto de desconfiança em abril do ano passado e baleado em um comício há alguns meses, Khan enfrenta uma série de investigações judiciais, ao mesmo tempo que pressiona o atual governo para obter eleições antecipadas para outubro.

O ex-chefe de Governo está em sua residência na cidade de Lahore, cercada por simpatizantes. No início do mês, Khan evitou uma ordem de detenção por uma acusação de corrupção.

Na terça-feira, a polícia usou jatos de água e gás lacrimogêneo para tentar dispersar a multidão. Confrontos foram registrados durante a noite e a madrugada.

Antes do amanhecer desta quarta-feira, Khan publicou um vídeo em que aparece sentado em um escritório, com latas de gás lacrimogêneo diante de sua mesa, e ao lado de bandeiras do Paquistão e de seu partido, Movimento pela Justiça.

"Eu afirmo à nação hoje que eles estão prontos mais uma vez, eles virão novamente", disse. "A forma A forma como a polícia ataca nosso povo... não há precedentes para isso", acrescentou Khan.

O subinspetor geral da polícia, Syed Shahzad Nadeem Bukhari, afirmou à imprensa que os agentes estavam na localidade para "cumprir ordens e deter" Khan.

O ex-primeiro-ministro de 70 anos expressa preocupação com sua segurança para evitar várias convocações judiciais, nas quais deveria prestar depoimento sobre presentes recebidos durante seu mandato que ele não declarou.

