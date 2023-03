Ex-primeiro-ministro australiano alerta para 'consequências fatais' de compra de submarinos

O ex-primeiro-ministro australiano Paul Keating criticou nesta quarta-feira o acordo do país para adquirir submarinos de propulsão nuclear, ao destacar que visa a China de maneira desnecessária e que pode ter "consequências fatais".

"A história vai julgar este projeto no fim, mas quero meu nome claramente registrado entre aqueles que dizem que é um grande erro", afirmou Keating em um comunicado.

A Austrália anunciou na segunda-feira a compra de até cinco submarinos americanos em um esforço ambicioso para fortalecer a presença do Ocidente diante da presença crescente da China na região Ásia-Pacífico.

Como parte do acordo, a Austrália iniciará um plano de 30 anos para construir sua própria frota de submarinos de propulsão nuclear, com o apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Keating, ex-chefe de Governo trabalhista entre 1991 e 1996, afirmou que a Austrália seguiu Estados Unidos e Reino Unido sem pensar, ao mesmo tempo que declarou que a China não representa uma ameaça militar concreta.

"Qual seria o sentido de a China querer ocupar Sydney e Melbourne? Militarmente?", questionou. "A pergunta é tão idiota que nem sequer merece uma resposta".

Keating afirmou que a Austrália está em uma "viagem perigosa e desnecessária" a pedido dos Estados Unidos, o que pode ter "consequências fatais" caso o país entre em conflitos.

Embora a Austrália tenha descartado o uso de armas atômicas, seu plano de submarinos representa um novo cenário no confronto com a China, que busca fortalecer sua frota naval.

