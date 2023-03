EUA vai limitar os níveis de 'contaminantes eternos' presentes na água corrente

Autoridades americanas anunciaram, nesta terça-feira (14), que estabelecerão novas normas de alcance nacional para limitar os níveis de "contaminantes eternos", substâncias químicas nocivas presentes na água corrente dos Estados Unidos.

Os compostos perfluoroalquil e polifluoroalquil (conhecidos como PFAS) podem causar graves problemas de saúde, inclusive câncer, se houver exposição prolongada a eles, pois se acumulam no corpo.

Eles têm a particularidade de desintegrar-se muito lentamente, por isso são conhecidos como "contaminantes eternos".

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) estabelecerá limites para seis tipos de PFAS, e vai requerer às empresas públicas de distribuição de água que controlem a presença desses compostos químicos, e que "advirtam ao público e diminuam a contaminação por PFAS se os níveis sobrepassarem as normas", disse a entidade em um comunicado.

A medida, que pode entrar em vigência no final deste ano, poderá evitar dezenas de milhares de casos de doenças e mortes vinculadas aos PFAS, segundo a agência.

Esses compostos químicos são usados há décadas em produtos do dia a dia como embalagens para alimentos, produtos de limpeza, pinturas, vernizes, revestimentos e alguns têxteis.

No entanto, "o que no começo foi considerado um milagre, um avanço tecnológico prático, se converteu em um dos maiores problemas ambientais e de saúde pública no mundo inteiro", alertou Michael Regan, chefe da EPA, durante uma coletiva de imprensa.

"Estas substâncias químicas são tão onipresentes e resistentes no ambiente que são encontradas em alimentos, no solo e na água e até nos lugares mais remotos da Terra", explicou.

Várias grandes empresas começaram a reduzir o uso de PFAS em anos recentes e alguns estados dos Estados Unidos impuseram limites na água potável.

Para a organização Environmental Working Group, será um "avanço histórico".

"Mais de 200 milhões de americanos podem ter PFAS na água da torneira", disse Scott Faber, funcionário do grupo.

A EPA também trabalha para designar dois tipos de PFAS como "substâncias perigosas" e planeja fazer um monitoramento dos sistemas públicos de água em todo o país.

A União Europeia também avança no estabelecimento de restrições a esses compostos contaminantes.

