Escolas americanas terão lousa que vira abrigo à prova de balas

Algumas escolas do município de Cullman, no Alabama, nos Estados Unidos, receberão a instalação de quadros-brancos, ou lousas, que se transformam em abrigos à prova de balas. Veja abaixo vídeo da demonstração feita por uma profissional.

A lousa é ampla e vai do chão ao teto, sendo feita de um material branco que é testado contra o disparo de armas de fogo.

Em um possível momento de perigo e os alunos da escola precisarem se proteger, o professor responsável deve puxar uma maçaneta, que transforma a lousa em um abrigo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A instalação será feita em escolas da rede pública de ensino no estado do Alabama, onde as pessoas podem andar nas ruas com armas de fogo escondidas e podem adquiri-las sem um "permit", ou seja, uma permissão entregue por órgãos oficiais de avaliação.

O estado do Alabama também possui o terceiro maior índice de homicídios por armas de fogo nos Estados Unidos, depois dos estados do Mississipi e da Louisiana.

Sobre o assunto Atirador que deixou 10 mortos na Califórnia deu aulas de dança em local

Atirador mata 10 em clube de dança após festa do ano-novo chinês nos EUA

Atirador mata seis pessoas em Walmart nos EUA

Atirador de boate gay nos EUA enfrenta acusações de assassinato e possíveis crimes de ódio

Atirador de escola em St Louis tinha 600 cartuchos de munição, diz polícia

Tags