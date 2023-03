Cresce a preocupação por iranianas que aparecem dançando em vídeo viral

A preocupação aumentou nesta terça-feira (14) em relação à situação de cinco mulheres iranianas que se filmaram enquanto realizavam sem véu a coreografia de uma música mundialmente conhecida, após informações sobre sua detenção e arrependimento forçado.

No vídeo, as cinco jovens vestem blusas curtas, têm o cabelo solto e dançam ao som de "Calm Down", música com ritmos sensuais do cantor nigeriano Rema. A canção ganhou fama após uma colaboração gravada por Rema com a estrela americana Selena Gomez.

O uso do véu é obrigatório na República Islâmica do Irã.

"A todas as maravilhosas mulheres que lutam por um mundo melhor, são uma fonte de inspiração, canto por vocês e sonho com vocês", declarou Rema ao compartilhar as imagens da dança.

O vídeo, gravado em Ekbatan, um bairro residencial da capital Teerã, viralizou no TikTok e em outras redes sociais na semana passada. Essa área, de classe média, tem sido cenário de muitas ações contra o governo há um mês.

Segundo relatos no Telegram e no Twitter com as hashtags #ShahrakEkbatan, as autoridades iranianas analisaram vídeos de câmeras de segurança para identificar as jovens.

Nesta terça-feira, afirmavam que elas haviam sido presas e detidas por dois dias, além de forçadas a gravar um vídeo em que se dizem arrependidas.

Outro vídeo foi publicado nas redes sociais, com quatro mulheres usando véu manifestando arrependimento, uma após a outra. A AFP, porém, não pôde verificar a autenticidade ou as circunstâncias em que as imagens foram gravadas.

O Irã vive uma onda de protestos desde a morte sob custódia policial, em 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma jovem curda-iraniana de 22 anos presa por supostamente violar o rígido código de vestimenta do país.

