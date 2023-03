Consultas sobre acordo de grãos ucraniano continuam após proposta russa

As consultas entre as partes sobre o acordo para a exportação de grãos ucranianos continuam, disse a ONU nesta terça-feira (14), após a proposta russa de prorrogá-lo por apenas 60 dias e não 120 como feito anteriormente.

"As Nações Unidas farão todo o possível para preservar todo o acordo e garantir sua continuidade. As consultas com todas as partes continuam, em todos os níveis", disse Jens Laerke, porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA).

O pacto assinado em julho para desbloquear os portos ucranianos do Mar Negro e permitir a exportação de grãos foi renovado em novembro por 120 dias e agora expira em 18 de março.

Na segunda-feira, a Rússia se declarou favorável a prorrogar o acordo, mas apenas por 60 dias.

A Ucrânia afirmou que este termo "contradiz" o texto inicial, e pediu posicionamentos da ONU e da Turquia como mediadores da iniciativa.

Segundo a ONU, o acordo permitiu a exportação de mais de 24 milhões de toneladas de grãos até o momento. A China é o primeiro destinatário das exportações realizadas no âmbito do acordo, seguida da Espanha e Turquia.

