Conmebol pede à Fifa que Eliminatórias para Copa de 2026 comecem em setembro

Os dez países integrantes da Conmebol pediram à Fifa que as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 comecem com uma rodada dupla em setembro deste ano, na mesma ordem das partidas das Eliminatórias para o Mundial de 2022.

A competição, que dará seis vagas e meia para a América do Sul na próxima Copa, deve ser aprovada pela Fifa, que se reúne nesta semana em Kigali (Ruanda).

De acordo com o pedido, a Seleção Brasileira começaria sua campanha recebendo a Bolívia e depois visitaria o Peru.

Em outubro, o Brasil receberia a Venezuela e enfrentaria como visitante o Uruguai. Na última rodada de 2023, em novembro, visitaria a Colômbia e receberia a Argentina.

Em 2024, a competição continuaria em setembro, outubro e novembro.

As datas Fifa de março e junho ficariam destinadas a amistosos de preparação para a Copa América de 2024, que será realizada nos Estados Unidos com 16 seleções: as dez da Conmebol e seis da Concacaf, similar à Copa América Centenário de 2016.

Em 2025, ano prévio à Copa do Mundo, seriam disputadas rodadas duplas em março, junho e setembro.

A seleção que terminar na sétima posição das Eliminatórias terá que jogar uma repescagem intercontinental em março de 2026.

