Comunicado do Business Wire :Smiths Detection

Smiths Detection, líder mundial em tecnologias de controle e detecção de ameaças, anunciou hoje o lançamento de seu mais recente identificador de agentes químicos, o Lightweight Chemical Detector (LCD) 4, juntamente com a extensão LCD XID. Isso expandirá os recursos de detecção do LCD para incluir narcóticos de rua, explosivos, produtos farmacêuticos e outras ameaças químicas muito tóxicas.

A capacidade do LCD pode ser transformada colocando o detector no suporte XID, convertendo imediatamente o dispositivo de detecção de vapor em um detector de rastreamento portátil e resistente que pode ser usado em qualquer cenário CBRNe (químico, biológico, radiológico, nuclear e explosivo).

O XID foi desenvolvido como uma resposta direta à solicitação dos clientes do LCD para adaptar os recursos do detector ao ambiente de ameaças globais em constante evolução, que está impulsionando a necessidade de detectar e identificar quantidades mínimas de ameaças supertóxicas, como fentanil e novichok.

A série LCD é o detector químico pessoal mais amplamente implementado no mundo inteiro - mais de 100 mil unidades estão em serviço com operadoras em 58 países diferentes. O maior operador é o Departamento de Defesa dos EUA, por meio de seu programa Joint Chemical Agent Detector (JCAD). O LCD e o LCD XID foram analisados nos laboratórios da Organização para a Proibição de Armas Químicas e são uma referência para proteção pessoal contra ameaças químicas tóxicas.

O diretor de Mercado de Defesa da Smiths Detection, Michael Lea, disse:"O LCD 4 e o XID foram desenvolvidos para responder ao ambiente de ameaças em constante mudança. O XID dá aos operadores CBRNe e HAZMAT a capacidade de detectar e identificar uma variedade muito mais ampla de ameaças que podem ser encontradas nas operações diárias. O XID é um ótimo exemplo da capacidade da Smiths Detection de desenvolver produtos em resposta às necessidades dos clientes e ajudar a cumprir nossa missão de tornar o mundo um lugar mais seguro".

O LCD 4 e o XID estão em exibição no evento Security & Policing em Farnborough (Reino Unido) de 14 a 16 de março (estande C87).

SOBRE A SMITHS DETECTION:

A Smiths Detection, uma divisão do Smiths Group, é líder mundial em tecnologias de inspeção e detecção para os mercados de transporte aéreo, portos e fronteiras, forças armadas e segurança urbana. Com mais de 70 anos de experiência na área, oferecemos as soluções necessárias para proteger a sociedade das ameaças de explosivos, armas proibidas, contrabando, agentes químicos tóxicos e narcóticos - ajudando a fazer do mundo um lugar mais seguro.

Imprensa FTI Consulting: Tom Hufton/Harriet Jackson/Ffion Dash [email protected] +44 (0)20 3727 1000

Smiths Detection: Sophie Mills, chefe de Comunicação Corporativa [email protected] +44 (0)73 8423 6474

