Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções de IoT, anunciou hoje como seu mais recente módulo inteligente com recursos de computação de máquina e inteligência de borda está revolucionando a indústria de classificadores de cores com maior eficiência e precisão. Empregando o módulo inteligente SG560D de alto desempenho da Quectel, a solução melhora a classificação de cores de materiais industriais que podem ser transformados por meio de um sistema de identificação visual, por meio de uma combinação de recursos de visão de máquina e inteligência de borda, e classifica automaticamente os objetos com base nas cores e formas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005136/pt/

Quectel showcases industrial smart color sorter solution with edge intelligence at Embedded World 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O classificador de cores avançado voltado para a indústria de gerenciamento de materiais industriais utiliza o módulo inteligente SG560D da Quectel baseado no chipset Qualcomm QCS6490 e hardware integrado adicional, incluindo câmeras, lâmpadas e pistolas de ar. A solução é capaz de detectar, reconhecer e classificar uma grande variedade de texturas, cores e materiais, incluindo materiais alimentícios - como arroz, trigo, milho, soja, sementes, nozes e sal -, objetos de plástico - como peças, grânulos e tampas de garrafa -, bem como minerais - como pedra de quartzo, areia de quartzo, pérolas, mármore e outros.

"Como líder mundial, a Quectel está comprometida em atender nossos clientes em todos os setores com as mais recentes tecnologias inovadoras. Temos orgulho de promover inovações em grandes setores, como classificação de cores, onde a visão de máquina, a computação de borda e as aplicações de robótica de próxima geração podem transformar indústrias inteiras com um tempo de comercialização mais rápido, aumentar a produtividade e produzir economias de custo significativas", disse Norbert Muhrer, presidente e diretor de Estratégia da Quectel Wireless Solutions.

Com um sistema de identificação visual avançado, a solução inteligente de classificação de cores pode gerenciar a classificação de cores de objetos de alto volume com quatro câmeras trabalhando simultaneamente para transmitir vídeo, com uma precisão inferior a 1/200.000 de taxa de erro. Além disso, pode ajudar a reduzir significativamente as despesas operacionais e de mão-de-obra.

O SG560D da Quectel é um poderoso módulo inteligente equipado com uma CPU Qualcomm® Kryo? 670 baseada na tecnologia Arm v8 Cortex e uma GPU Qualcomm® Adreno? 642L. Ele também possui processamento de sinal digital (DSP) de alto desempenho 2 x HVX, que traz poder de computação superior para permitir um processamento de dados rápido e de alta qualidade e tomar decisões mais rápidas baseadas em dados. Os testes indicaram que o módulo SG560D pode atingir desempenho de computação de até 14 trilhões de operações por segundo (TOPS).

O SG560D também é compatível com o novo rádio 5G (NR), bandas Wi-Fi 6E de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, banda dupla simultânea (DBS), Wi-Fi 2x2 MU-MIMO e Bluetooth 5.2, o que melhora significativamente a cobertura da rede e as taxas de transmissão de dados em diferentes cenários de aplicação.

Para saber mais, visite a Quectel na Embedded World 2023 (Hall 3, estande 318), onde demonstraremos as soluções de módulos inteligentes da empresa com recursos de visão de máquina e inteligência de borda.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Como organização altamente centralizada no cliente, somos um fornecedor mundial de soluções de IoT com suporte e serviços excepcionais.

Nossa crescente equipe global de mais de 4 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Mais informações em: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005136/pt/

Contato

Imprensa: Phil Rawcliffe, chefe de Comunicação [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags