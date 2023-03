Comunicado do Business Wire :PMC Group

A Copperhead Chemical Company Inc., filial da PMC Group International, recebeu o Prêmio de Excelência Estratégica 2022 da Northrop Grumman como parte da Premiação de Excelência do Fornecedor. Esse prêmio destaca a Copperhead Chemical Company Inc. como uma importante fornecedora dentro da rede global da Northrop Grumman, composta de mais de 10 mil fornecedores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005339/pt/

"O desempenho da Copperhead Chemical Company Inc. destaca-se como um dos melhores entre os melhores fornecedores parceiros", afirmou Matt Bromberg, vice-presidente corporativo de operações globais da Northrop Grumman.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com mais de 100 anos de experiência e sendo uma importante fabricante de materiais energéticos, a Copperhead Chemical Company Inc. é vital quando se trata de garantir que a Northrop Grumman entregue soluções tecnológicas avançadas com a qualidade e velocidade necessárias para atender os urgentes desafios de segurança mundialmente. Os produtos da Copperhead Chemical Company atendem a diversos mercados finais, incluindo produtos farmacêuticos, biofarmacêuticos, de defesa e de consumo.

Sobre a PMC

A PMC Group é uma diversificada empresa global de produtos químicos e farmacêuticos, orientada ao crescimento e dedicada a soluções inovadoras para todas as necessidades em uma ampla gama de mercados finais, incluindo plásticos, produtos de consumo, eletrônicos, revestimentos, embalagens, mineração, cuidados pessoais, alimentos, automotivos e farmacêuticos. A empresa foi construída com base em um modelo sustentável de crescimento mediante a inovação, promovendo o bem social. A PMC opera a partir de uma plataforma global de fabricação, inovação e marketing com instalações nas Américas, na Europa e na Ásia. Mais informação sobre a PMC Group e suas atividades em todo o mundo podem ser encontradas em www.pmc-group.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005339/pt/

Contato

Jane Potts 856-533-1890 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags