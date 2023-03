Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

A Lineage Logistics, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), uma das principais provedoras de soluções de logística e REIT industrial de temperatura controlada do mundo, inaugurou oficialmente hoje sua instalação de armazenamento a frio expandida no porto de Aarhus, na Dinamarca, fortalecendo sua rede de locais portuários chave e fornecendo aos clientes uma ligação eficiente entre os mercados de frutos do mar no Atlântico Norte e no resto do mundo.

A Lineage aumentou significativamente sua capacidade em suas instalações no porto de Aarhus. A expansão adiciona 18.000 espaços de paletes para um total de 27.500 espaços de paletes, com espaço para expansão adicional para atender às necessidades do cliente. Essa capacidade aumentada fornecerá aos clientes, incluindo produtores de peixes e mariscos, armazenamento simplificado para seus produtos em um local importante que conecta a importação e exportação de frutos do mar, ligando a Groenlândia e a Dinamarca ao mercado global. A instalação de Aarhus está equipada para lidar com muitos tipos de produtos alimentícios, mas é especializada em receber, manusear e exportar frutos do mar, carne suína e laticínios.

"Aarhus representa outro porto estratégico que pode servir como porta de entrada para os clientes da Lineage em mercados ao redor do mundo. A Lineage continua investindo onde acreditamos que podemos fornecer aos nossos clientes a melhor solução de logística de ponta a ponta. Estamos orgulhosos de abrir este local no porto de Aarhus, uma conexão crítica com os países nórdicos e um parceiro forte em nosso compromisso com uma cadeia de suprimentos mais eficaz", afirmou Carsten Wolf, vice-presidente regional para países nórdicos da Lineage Logistics.

A instalação expandida representa o único armazém de armazenamento a frio localizado dentro do porto e dá aos clientes da Lineage acesso a um ponto de entrada importante para o mercado dinamarquês, com partes significativas dos bens de consumo dinamarqueses entrando pelo porto e as exportações dinamarquesas enviadas pelo porto para o resto do mundo. O porto de Aarhus é o único porto da Dinamarca capaz de atracar os maiores navios porta-contêineres. A atualização das instalações e a infraestrutura portuária conectam várias cadeias de suprimentos e permitem que os produtos dos clientes da Lineage permaneçam no porto antes de seguirem para seu destino final, garantindo a segurança das mercadorias e reduzindo os custos de transporte.

"Estou extremamente satisfeito que a Lineage tenha escolhido aumentar significativamente seu investimento em sua capacidade no porto de Aarhus. Isso destaca a posição do porto de Aarhus como um importante centro de distribuição para o manuseio de mercadorias congeladas e refrigeradas, não apenas para a Dinamarca, mas também para a região nórdica, Europa e o resto do mundo. Eu estou confiante de que, no futuro, Aarhus poderá aumentar a parcela de chamadas dos estados do Ártico e da região nórdica para distribuição ao resto do mundo. Ao nos concentrarmos mais no transporte marítimo, estamos apoiando melhor a transição verde", afirmou Jacob Bundsgaard, prefeito de Aarhus e presidente do conselho do porto de Aarhus.

A instalação foi construída com alta eficiência energética e padrões modernos e apresenta as melhores soluções de armazenamento a frio da Lineage para ajudar os clientes a otimizar suas cadeias de suprimentos para obter velocidade e eficiência. O site expandido de Aarhus oferece desembaraço alfandegário, logística portuária, classificação, processamento e soluções de produção e conecta os clientes a uma rede forte e crescente para entregar seus produtos alimentícios com o máximo de segurança e eficiência.

Aarhus faz parte da rede da Lineage de mais de 400 instalações de armazenamento a frio em todo o mundo. O site expandido se baseia na entrada da Lineage no mercado dinamarquês em 2020 com a aquisição da Lundsøe Køl og Frys A/S, Super Frost Sjælland ApS, Coldstar ApS e Claus Sørensen A/S, com instalações em todo o país.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é uma das principais provedoras de soluções de logística e REIT industriais com controle de temperatura em todo o mundo. Possui uma rede global de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade, abrangendo 20 países na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. A Lineage possui experiência líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta, uma rede imobiliária incomparável e desenvolve e implanta tecnologia inovadora. Isso ajuda a aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos e, o mais importante, como parceiro visionário da Feeding America, ajuda a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi listada como n.º 3 na lista CNBC Disruptor 50 de 2022, nomeada como a Deloitte US Best Managed Company em 2022, a empresa n.º 1 de ciência de dados e a 23ª no geral, na lista de 2019 da Fast Company das empresas mais inovadoras do mundo, além de sendo incluído na lista Change the World da Fortune em 2020. (www.lineagelogistics.com)

Sobre o porto de Aarhus

O porto de Aarhus é o maior porto de contêineres da Dinamarca e um importante ponto de acesso ao mercado dinamarquês. O porto é um centro econômico, lar de aproximadamente 200 empresas e um forte criador de empregos para a comunidade local e para a Dinamarca. Também é líder em sustentabilidade e tem o compromisso de tornar a expansão do porto neutra em CO2.

