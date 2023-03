Comunicado do Business Wire :Life House

A Life House, empresa de administração hoteleira habilitada para tecnologia, anunciou o acréscimo de mais duas propriedades no México a seu crescente portfólio de mais de 80 hotéis independentes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005432/pt/

Faisano Nomadas in Aldea Zama, Tulum. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As duas propriedades são Faisano Nomadas em Aldea Zamá e The Carmen em Playa del Carmen. Com estes hotéis, a Life House agora administra cinco hotéis independentes no estado mexicano de Quintana Roo.

The Carmen é um hotel com 37 quartos no centro de Playa del Carmen, adaptado a férias de adultos e está localizado diretamente na praia. Construído em 2017, o hotel oferece vistas deslumbrantes do Caribe a partir de seu bar e saguão na cobertura, Deck5, abrigando também um restaurante italiano, La Famiglia, no térreo. O proprietário é um desenvolvedor de longa data com sede em Denver. Ele ficou muito entusiasmado em ter a Life House assumindo as rédeas, devido à sua presença existente no Playa Market.

"Selecionamos a Life House pela promessa de sua tecnologia avançada e oportunidade de serviços compartilhados com seus outros hotéis", disse o proprietário do The Carmen. "Esperamos ver muitas melhorias nas operações e lucratividade do The Carmen com esta nova parceria."

Faisano Nomadas é um hotel de 24 quartos no centro de Aldea Zamá. Ele foi projetado não apenas como um hotel, mas como um destino em si, completo com uma piscina estilo resort e um bar que oferece comidas e bebidas concebidas exclusivamente para o hotel. Francisco Mendoza e Gustavo Acosta, os desenvolvedores do Faisano Nomadas, são proprietários de hotéis altamente experientes e parceiros estratégicos de crescimento da Life House no México.

Francisco Mendoza compartilhou: "Trabalhar com a Life House tem sido realmente promissor. Eles têm apoiado nosso projeto com toda a sua experiência e conhecimento, pois não somos operadores de hotéis, somos apenas investidores tentando desenvolver um negócio lucrativo com uma excelente experiência do cliente para nossos hóspedes. A Life House conta com especialistas experientes em todas as áreas de atuação que vêm nos orientando nesta jornada e nos dando a estrutura necessária para alcançarmos nossas metas."

A Life House, fundada em 2017, está posicionada de modo exclusivo para administrar hotéis e resorts menores direcionados ao lazer em todo o México. A Life House oferece administração hoteleira de qualidade institucional e serviços de marca com foco em rentabilidade, facilidade e valor imobiliário a longo prazo. Eles oferecem as melhores operações hoteleiras da categoria, desenvolvidas por seus robustos sistemas operacionais e tecnologia proprietária, que consistentemente impulsionam NOI 2x maior, receita líquida 40% maior e tudo com um modelo de equipe local muito enxuto. Portanto, a Life House está percebendo uma alta demanda por sua plataforma de administração em todo o México e tem como alvo a região como uma área estratégica de crescimento.

"Estamos animados em fazer parceria com os Srs. Mendoza e Acosta e o proprietário do The Carmen em seus hotéis especiais e enfoque com visão de futuro", disse Rami Zeidan, Fundador e Diretor Executivo da Life House. "Desde que entramos no mercado em 2020, notamos quantos grandes hotéis independentes são mal atendidos e estamos na expectativa de ajudar pequenos e médios hotéis independentes em todo o país em um futuro próximo."

Sobre a Life House

A Life House é uma empresa de tecnologia e administração hoteleira verticalmente integrada, visando atender pequenos e médios hotéis independentes com serviço de qualidade institucional. A Life House usa software e sistemas operacionais avançados para aumentar a lucratividade e a confiabilidade de hotéis independentes em toda a América do Norte. A Life House foi fundada em 2017 por veteranos do setor imobiliário, hoteleiro e tecnológico, sendo apoiada por investidores de capital privado e risco de renome mundial. A empresa vem investindo ambiciosamente em seus sistemas operacionais para tornar as tarifas dos hotéis mais lucrativas, previsíveis e perfeitas aos proprietários. Hoje, a empresa opera mais de 80 hotéis na América do Norte. Para saber mais, acesse www.life-house.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005432/pt/

Contato

Maura Lewkowicz Chefe de Crescimento [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags