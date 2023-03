Comunicado do Business Wire :Fork & Good

Após quatro anos em sigilo, a Fork and Good está emergindo com o lançamento de sua instalação piloto em Jersey City (EUA), onde inicialmente se concentrará na produção de carne suína cultivada com o objetivo de expandir para outros tipos de carne no futuro. Até o momento, a empresa arrecadou US$ 22 milhões de investidores, liderados pela True Ventures com participação da Leaps by Bayer, Collaborative Fund, Firstminute, Green Monday, Starlight e outros.

Steamed dumplings made with delicious Fork & Good cultivated pork (Photo: Business Wire)

A Fork and Good está trabalhando para compensar uma crise existencial na suinocultura convencional causada pelo aumento de doenças virais e resistência a antibióticos, diminuição dos recursos hídricos e terrestres, bem como preocupações com seu impacto ambiental. Combinados, esses fatores enfraqueceram a cadeia de suprimentos da carne suína e contribuíram para a volatilidade dos preços, que ameaça situar a carne fora do alcance de muitos consumidores no futuro próximo.

"Para alimentar de forma sustentável 10 bilhões de pessoas até 2050, precisamos priorizar o desenvolvimento de fontes alternativas de proteína que sejam nutritivas e acessíveis em escala, usando uma fração dos recursos necessários na atualidade. Estamos entusiasmados em ver a Fork and Good progredindo em direção a essa visão", disse Juergen Eckhardt, chefe da Leaps by Bayer.

O foco inicial da Fork and Good na carne suína moída visa ajudar a resolver a instabilidade da cadeia de suprimentos no enorme mercado mundial de carne suína de US$ 820 bilhões. Sua abordagem é diferenciada desde o início, pois cultiva células musculares em vez de células-tronco, o que permite uma produção mais simples e barata. Mais simples porque só são cultivadas as células da carne. Mais barata porque não é preciso modificar as células-tronco ou outros tipos de células. Em vez de cultivar células usando "scaffolds" (estruturas tridimensionais e porosas que permitem o suporte e crescimento de um tecido corporal), a empresa usa um bioprocesso patenteado e biorreatores exclusivos que aumentam o rendimento e permitem maior densidade de produção.

"Alcançar altos rendimentos a um preço acessível é incrivelmente complexo e a Fork and Good está equipada exclusivamente para essa tarefa", explicou Adam D'Augelli, da True Ventures. "Sua instalação em Jersey City pode produzir de seis a 10 vezes mais carne de porco por metro quadrado do que seria possível usando métodos agrícolas tradicionais, com muito menos água e impacto mínimo no ecossistema circundante".

"A abertura de nossa instalação piloto nos aproxima de cumprir nossa missão de produzir carne suína cultivada que seja deliciosa e acessível", acrescentou Niya Gupta, cofundadora e CEO da Fork and Good. "Para evitar falsas esperanças, não queríamos ir a público até que tivéssemos algo real".

Niya não é novata quando o assunto é o duplo desafio de rendimento e acessibilidade. Antes da Fork and Good, ela cofundou a ComCrop, uma startup de agricultura urbana de Singapura que aproveita a hidroponia para cultivar grandes volumes de produtos em um espaço pequeno.

"Com a minha experiência em hidroponia ficou claro que o baixo rendimento era a razão pela qual a carne cultivada era tão cara", afirmou Niya. "Medimos o rendimento pela conversão alimentar no gado e era muito baixo na carne cultivada. Nossa conversão alimentar já está próxima da dos suínos e estamos no caminho certo para melhorar".

O conhecimento agrícola de Niya é impulsionado por décadas de experiência científica do cofundador e diretor científico Gabor Forgacs. Um biofísico pioneiro com mais de 30 anos de carreira acadêmica, Gabor apresentou ao mundo a carne cultivada pela primeira vez no palco do TEDMED em 2011. Ele é o fundador científico da Organovo, uma empresa de bioimpressão, e da Modern Meadow, a primeira empresa de carne cultivada que hoje projeta materiais biofabricados que limitam as emissões de gases do efeito estufa.

"Fazer carne cultivada não requer ciência fundamentalmente nova", explicou Gabor. "Aumentar o rendimento em escala requer verdadeira inovação. É por isso que nos concentramos tanto no processo, patenteando uma abordagem que é inovadora e economicamente viável".

A Fork and Good começou com um senso de urgência em trazer carne cultivada para o mercado e agora está firmando parcerias com líderes da indústria de alimentos para ajudar a garantir um futuro onde todas as pessoas possam ter acesso a carne segura e produzida humanamente, boa para a saúde e para o planeta.

