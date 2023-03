Comunicado do Business Wire :Eutelsat Communications

Notícias Regulatórias:

StarGroup, líder na prestação de serviços de telecomunicações e entretenimento no México, mais uma vez selecionou a Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) (Paris:ETL) para a StarTV, seu serviço de TV paga Direct-to-Home (DTH). Operando via Eutelsat desde 2016, a StarTV continuará se beneficiando da excepcional cobertura no México na 117° West.

O serviço DTH da StarTV foi lançado em 2016, substituindo a plataforma regional TVZac, que era transmitida através de distribuição de micro-ondas. Em parceria com a Eutelsat, a StarTV mudou para a tecnologia de satélite, a fim de oferecer um serviço nacional, robusto, de alta qualidade e acessível, até mesmo nas áreas mais remotas do país. A plataforma se tornou rapidamente um sucesso e cresceu de modo constante, ao acrescentar novos canais à sua oferta e, em menos de cinco anos, a audiência aumentou em oito vezes, contando com 250 mil assinantes em 2020. Hoje, a plataforma StarTV oferece mais de 100 canais de TV, em qualidades SD e HD, e com uma base de instaladores em constante expansão, se tornou um dos provedores de TV de maior sucesso no México.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sob este contrato plurianual, transponders de banda Ku adicionais no EUTELSAT 117 West B serão utilizados para desenvolver ainda mais os serviços DTH da StarTV. O satélite EUTELSAT 117 West B, localizado em conjunto com o EUTELSAT 117 West A, estabeleceu a 117° West como uma das zonas superiores de transmissão para a América Latina na última década. Ao oferecer quatro feixes regionais de banda Ku, fornece cobertura excepcional no México, América Central e Caribe, região andina e Cone Sul, se tornando uma escolha privilegiada para provedores de serviços e assistência em toda a região.

José Aguirre, Presidente e Diretor Executivo da StarTV comentou sobre a parceria: "A Eutelsat permitiu que a StarTV fornecesse serviços de TV paga de baixo custo em todo o México. Além de ser um provedor de satélite, a Eutelsat foi parceira na criação de serviços que enriquecem nossa oferta de entretenimento e aperfeiçoam nossa experiência com o cliente."

José Ignacio González-Núñez, Vice-Presidente Sênior de Vídeos da Eutelsat Americas, acrescentou: "Estamos muito felizes em renovar nossa parceria com o StarGroup e compartilhar o inegável sucesso da StarTV nos últimos anos. O desenvolvimento de serviços DTH nas Américas é um objetivo estratégico para a Eutelsat e estamos animados em poder aproveitar nossa zona de vídeos 117° West para expandir a oferta de TV paga no México e mais além."

Para saber mais sobre a Eutelsat, acesse www.eutelsat.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005565/pt/

Contato

Mídia

Anita Baltagi Tel.: +33 1 53 98 47 47 [email protected]

Daphné Joseph-Gabriel Tel.: +33 1 53 98 47 47 [email protected]

Investidores

Thomas Cardiel Tel.: +33 6 99 07 86 47 [email protected]

Hugo Laurens-Berge [email protected]

Christine López Tel.: +33 1 53 98 46 81 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags