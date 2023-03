Comunicado do Business Wire :ANANDA Scientific Inc.

O Centro Médico da Universidade de Nebraska (UNMC) e ANANDA Scientific Inc. anunciaram hoje que foi inscrito o primeiro paciente em um ensaio clínico aprovado pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos para avaliação do Nantheia? ATL5, um medicamento experimental que usa canabidiol na tecnologia de administração Liquid Structure? da ANANDA e visa tratar o Transtorno do estresse pós-traumático (TEPT).(Clinical Trials.gov Identifier NCT05269459)

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005191/pt/

Pictured above is principal investigator Matthew Rizzo, MD, FAAN, FANA, and Ananda Scientific CEO Sohail Zaidi. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O estudo está sendo liderado pelo investigador principal Matthew Rizzo, MD, FAAN, FANA, professor Reynolds e presidente do Departamento de Ciências Neurológicas do UNMC, médico-chefe dos serviços neurológicos da Nebraska Medicine e médico-chefe dos programas clínicos de neurociências da Nebraska Medicine.

"Estamos muito entusiasmados por ter este importante estudo em andamento", disse o Dr. Rizzo. "Nossa colaboração com a ANANDA Scientific está nos permitindo avançar em pesquisas baseadas em evidências sobre novas terapêuticas para a grande população de pacientes com TEPT".

A equipe de pesquisa do Dr. Rizzo inclui Jennifer Merickel, PhD, neurocientista cognitiva e professora assistente no Departamento de Ciências Neurológicas do UNMC, e Brigette Soltis-Vaughan, enfermeira registrada em prática avançada, clínica e pesquisadora no Departamento de Psiquiatria do UNMC e instrutora no Departamento de Ciências Neurológicas do UNMC.

"Inscrever o primeiro paciente em nosso segundo ensaio clínico de TEPT é um marco importante para o programa de desenvolvimento clínico da ANANDA," afirmou Sohail R. Zaidi, diretor executivo da ANANDA. "Estamos muito satisfeitos por fazer parceria com a equipe de pesquisa do UNMCna avaliação de nosso medicamento promissor para esta condição tão debilitante."

Este estudo clínico de Fase II randomizado, duplo-cego e controlado por placebo planeja inscrever 180 participantes para proporcionar uma avaliação rigorosa da eficácia e segurança do Nantheia? ATL5.

SOBRE O NANTHEIA? ATL5

O Nantheia? ATL5é um medicamento experimental que usa canabidiol na tecnologia de administração de estrutura líquida patenteada da ANANDA. Os estudos pré-clínicos e clínicos iniciais mostraram que a tecnologia Liquid Structure? da ANANDA - licenciada pela Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd. em Jerusalém, Israel - aumenta a eficácia e a estabilidade do canabidiol. O Nantheia? ATL5 é um produto oral com 100 mg de canabidiol por cápsula softgel.

SOBRE o Centro Médico da Universidade de Nebraska

Único centro público acadêmico de ciências da saúde em Nebraska (EUA), o UNMC está comprometido com a educação por meio de uma força de trabalho de saúde do século 21 para encontrar curas e tratamentos para doenças devastadoras, fornecer o melhor atendimento aos pacientes e servir o estado e suas comunidades por meio de um alcance premiado. O UNMC possui seis faculdades, dois institutos e um programa de pós-graduação, atendendo a mais de 4,4 mil estudantes em cerca de 90 programas. A equipe de pesquisa do UNMC realiza investigações de ponta em ciências neurológicas, oncologia, doenças infecciosas e outras áreas importantes.

SOBRE A ANANDA SCIENTIFIC

A ANANDA é uma empresa biofarmacêutica líder em pesquisa, pioneira em estudos clínicos de alto calibre avaliando indicações terapêuticas como PTSD, radiculopatia, ansiedade e transtornos devidos ao uso de opiáceos (Monte Sinai e UCLA). A empresa emprega tecnologia de administração patenteada para fazer que os canabinoides e outros compostos derivados de plantas sejam altamente biodisponíveis, solúveis em água e com prazo de validade estável e se concentra na produção de produtos farmacêuticos eficazes e de qualidade superior. A empresa está expandindo sua base de pesquisa por meio de vários acordos de investigação patrocinados com universidades para diversificar seu portfólio clínico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005191/pt/

Contato

Assessoria de Imprensa da ANANDA Scientific|Christopher Moore|813 326 4265|[email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags