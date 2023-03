Com 5 de Haaland, City goleia Leipzig (7-0) e avança às quartas da Champions

Com uma impressionante exibição de faro de gol de Erling Haaland, autor de cinco gols na partida, o Manchester City goleou por 7 a 0 o RB Leipzig nesta terça-feira e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida da Alemanha, o City não deu chances para o adversário jogando no Etihad Stadium, com uma chuva de gols de Haaland (22', 24', 45'+2, 53' e 58). Completaram a festa inglesa Ilkay Gundogan (49') e Kevin de Bruyne (90'+2).

