Brighton e Brentford vencem e se mantêm na briga pelas competições europeias

Brighton (7º) e Brentford (8º), que venceram nesta quarta-ferira o Crystal Palace (12º) por 1 a 0 e o Southampton (20º) por 2 a 0, respectivamente, se mantiveram firmes na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, em jogos adiados da sétima e oitava rodadas do Campeonato Inglês.

A vitória do Brighton veio graças a um gol solitário de Solly March (15'), enquanto o Brentford conseguiu os três pontos com Ivan Toney (32') e Yoane Wissa (90'+7) balançando as redes.

Na tabela, o Brighton chega aos mesmos 42 pontos do Liverpool (6º), enquanto o Brentford soma 41 e segue ambos de perto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação à zona de classificação para a Liga dos Campeões, que é fechada pelo Tottenham (4º), o Brighton está seis pontos abaixo e o Brentford sete.

-- Jogos adiados do Campeonato Inglês disputados nesta quarta-feira:

- Correspondente à 7ª dorada:

Southampton - Brentford 0 - 2

- Correspondente à 8ª rodada:

Brighton - Crystal Palace 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg

1. Arsenal 66 27 21 3 3 62 25 37

2. Manchester City 61 27 19 4 4 67 25 42

3. Manchester United 50 26 15 5 6 41 35 6

4. Tottenham 48 27 15 3 9 49 37 12

5. Newcastle 44 25 11 11 3 37 18 19

6. Liverpool 42 26 12 6 8 47 29 18

7. Brighton 42 25 12 6 7 46 31 15

8. Brentford 41 26 10 11 5 42 33 9

9. Fulham 39 27 11 6 10 38 37 1

10. Chelsea 37 26 10 7 9 27 26 1

11. Aston Villa 35 26 10 5 11 32 39 -7

12. Crystal Palace 27 27 6 9 12 21 34 -13

13. Wolverhampton 27 27 7 6 14 20 37 -17

14. Nottingham Forest 26 26 6 8 12 21 47 -26

15. Everton 25 27 6 7 14 20 38 -18

16. Leicester 24 26 7 3 16 37 46 -9

17. West Ham 24 26 6 6 14 24 34 -10

18. Bournemouth 24 26 6 6 14 25 51 -26

19. Leeds United 23 26 5 8 13 31 42 -11

20. Southampton 22 27 6 4 17 20 43 -23

bds/dr/mcd/cb

Tags