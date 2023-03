Barril do WTI fecha no nível mais baixo desde dezembro de 2021

O barril do WTI fechou nesta quarta-feira com o preço mais baixo desde dezembro de 2021, em um mercado agitado pelas turbulências no setor bancário.

O WTI para entrega em abril caiu 5,21%, a US$ 67,61, após chegar a US$ 65,65 durante o dia, preço mais baixo em mais de 15 meses.

