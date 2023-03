Após aposentadoria de Bale, Aaron Ramsey será o novo capitão do País de Gales

O meia Aaron Ramsey foi escolhido como o novo capitão da seleção do País de Gales, após a aposentadoria do astro Gareth Bale, anunciada depois da Copa do Mundo de 2022.

"Aaron era vice-capitão depois de Gareth e vejo isto como uma progressão natural", explicou o técnico Rob Page, que prepara a equipe para os duelos no final de março contra Croácia e Letônia, no início das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

"Pare ele é uma boa oportunidade de trabalhar com jogadores jovens. É o momento adequado de sua carreira e ele está com muita vontade", acrescentou Page.

Aos 32 anos, Ramsey atualmente defende o Nice da França, depois de passagens por gigantes da Europa como Arsenal e Juventus.

Em janeiro, Bale, que fez 111 jogos e é o maior artilheiro da seleção do País de Gales, anunciou o final da sua carreira como jogador.

