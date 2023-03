Ancelotti diz que Vini Jr. está "no caminho" para fazer história no Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, considerou nesta terça-feira que o atacante brasileiro Vinícius Júnior está "no caminho" para fazer história no clube, na véspera do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool.

"Vinícius está no bom caminho para escrever a história do Real Madrid nos próximos anos", disse Ancelotti em entrevista prévia ao duelo contra os ingleses.

Para o treinador, o jovem brasileiro pode deixar sua marca como fizeram e estão fazendo "Modric, Kroos, Karim, Casemiro... Todo este grupo que foi fantástico, principalmente na Champions League".

Ancelotti também destacou a mudança de atitude de Vini em campo, mais concentrado em seu jogo do que nas provocações dos adversários.

"Estou feliz pelo seu progresso. Não olho muito para isso. No último jogo (contra o Espanyol), ele foi exemplar em sua atitude, focando no que tem que fazer em campo", disse o italiano.

Para o zagueiro alemão Antonio Rüdiger, Vini "tem que se concentrar em sua forma de jogar, porque quando faz isso, é um dos melhores, mas é difícil com tantas pancadas".

"Ele ainda é jovem e está passando por um processo de aprendizagem, mas os árbitros também têm que fazer um melhor trabalho com ele, têm que tratá-lo como os demais", afirmou Rüdiger em entrevista coletiva.

Artilheiro do Real Madrid na Champions, Vinícius Júnior será um dos grandes trunfos ofensivos contra o Liverpool junto com o retorno de Benzema, recuperado de uma pancada no tornozelo.

O time merengue joga a volta em casa depois de vencer por 5 a 2 o jogo de ida na Inglaterra, mas Ancelotti não quer os jogadores relaxados por conta da boa vantagem.

"A mensagem é simples: não fazer cálculos, jogar o melhor que pudermos, planejar o jogo como fizemos na ida. Tentaremos entrar no jogo desde o primeiro minuto, jogando com a máxima intensidade, e tentaremos ganhar", afirmou o treinador.

"Será um jogo aberto. O Liverpool vai tentar mudar a dinâmica da eliminatória, então teremos que fazer as coisas bem, defender e atacar, mas pensamos em atacar", concluiu.

