Policial filipino recebe condenação rara por participação na guerra às drogas

Um policial das Filipinas foi condenado a uma pena mínima de 20 anos de prisão pelo assassinato de dois adolescentes durante a guerra contra as drogas iniciada pelo ex-presidente Rodrigo Duterte.

Apenas três policiais haviam sido condenados até agora pela campanha contra o narcotráfico do ex-chefe de Estado, uma ofensiva que provocou mais de 6.200 mortes, de acordo com os dados oficiais.

As organizações de defesa dos direitos humanos, no entanto, calculam que dezenas de milhares de pessoas morreram na guerra contra as drogas, que está sendo investigada pelo Tribunal Penal Internacional.

Em 1º de março, um tribunal de Manila declarou o policial Jefrey Perez culpado pelos assassinatos em 2017 de Reynaldo de Guzman e Carl Arnaiz, de 14 e 19 anos.

Perez, que já cumpria uma condenação por torturar os dois adolescentes, recebeu uma pena de pelo menos 20 anos de prisão.

Os jovens foram vistos pela última vez em 17 de agosto de 2017.

Durante o julgamento, uma testemunha disse ter visto um carro da polícia estacionado perto da estrada e quando Arnaiz saiu com as mãos para cima e gritando "vou me render", antes de ser atingido por tiros.

O corpo de Guzman foi encontrado semanas depois ao norte de Manila, com dezenas de facadas.

O presidente Ferdinand Marcos, que sucedeu Duterte, defendeu a continuidade da luta contra as drogas, mas com foco na prevenção e reabilitação.

Grupos de direitos humanos, porém, afirmam que os assassinatos continuaram durante sua presidência.

