Ex-ministra equatoriana condenada por corrupção foge da embaixada argentina

O ministério das Relações Exteriores do Equador informou na segunda-feira sobre a fuga de uma ex-ministra condenada por corrupção e que estava asilada na embaixada argentina em Quito, e apresentou uma "queixa enfática" a Buenos Aires.

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, informou a seu homólogo, Juan Carlos Holguín, "que a senhora María Duarte escapou da embaixada argentina na cidade de Quito", segundo um comunicado do ministério das Relações Exteriores.

A nota afirma que o embaixador argentino, Gabriel Fuks, foi "convocado de maneira imediata" para informar mais detalhes sobre a fuga de Duarte, quien estava refugiada na embaixada de Quito desde agosto de 2020, quando foi condenada a oito anos prisão por suborno.

Duarte foi condenada ao lado do ex-presidente Rafael Correa - que vive na Bélgica - e outros ex-funcionários do governo pela acusação de integrar uma estrutura criminosa que pediu subornos de quase 7,6 milhões de dólares de empresas em troca de contratos com o Estado, segundo o Ministério Público.

Em dezembro de 2022, o Equador negou um salvo-conduto para a ex-ministra dos Transportes e Obras Públicas deixasse o país e viajasse para a Argentina, que havia concedido asilo.

Duarte estava na embaixada com o filho menor de idade, cujo pai é argentino.

"O Equador apresentou uma queixa enfática à Argentina e exigiu mais informações", destacou o ministério das Relações Exteriores, que prometeu "adotar medidas adequadas após o incidente".

O ex-presidente Correa e seus ex-colaboradores criticam as decisões da justiça, que consideram uma perseguição política.

