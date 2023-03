Bolsas asiáticas fecham em queda após colapso de banco nos EUA

A Bolsa de Hong Kong encerrou a sessão de terça-feira em queda expressiva de 2,27%, enquanto outros mercados da Ásia reagiram com temor a um possível contágio pelo colapso do banco Silicon Valley Bank, com sede na Califórnia.

O índice Hang Seng de Hong Kong perdeu 448,01 pontos, a 19.247,96 unidades.

No Japão, o índice Nikkei teve queda de 2,19% e perdeu 610,92 pontos, a 27.222,04 unidades.

Na China, o índice composto de Xangai caiu 0,72%, a 3.245,31 pontos, enquanto o índice composto de Shenzhen perdeu 0,98%, a 2.075,93 pontos.

