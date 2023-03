Porto-Inter e City-Leipzig valem vaga nas quartas da Champions; Liverpool precisa de milagre

Depois da vitória italiana no jogo de ida (1-0), o duelo Porto-Inter de Milão se anuncia como o mais aberto das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, enquanto o Liverpool precisa de um milagre diante do Real Madrid na quarta-feira.

Nas demais partidas, o Manchester City entra em campo como o grande favorito em seu estádio contra o Leipzig após ter empatado em 1 a 1 na Alemanha há três semanas, assim como o Napoli, que em casa precisa manter seu ótimo rendimento desta temporada dos sonhos após vencer o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 na ida.

Para chegar às quartas de final pela sexta vez em 20 anos, o Porto, campeão em 2004 (3 a 0 na final contra o Monaco), precisa superar a pequena vantagem que a Inter conquistou graças ao gol do belga Romelu Lukaku na reta final da partida.

Com Pepe comandando a zaga e o artilheiro iraniano Mehdi Taremi, que já soma cinco gols nesta edição da Liga dos Campeões, o clube do norte de Portugal espera virar o duelo conta a Inter que não fica entre os oito melhores europeus desde 2011.

A virada parece mais complicada para o Liverpool, depois de ter perdido por 5 a 2 para o Real Madrid em Anfield, na espetacular reedição da última final da Liga dos Campeões, também vencida pelo gigante da capital espanhola (1-0).

A equipe comandada por Jurgen Klopp vai precisar se inspirar nas semifinais de 2019, ano em que ergueu sua sexta e última 'Orelhuda', quando perdeu por 3 a 0 para o Barcelona no Camp Nou e conseguiu vencer por 4 a 0 em Anfield.

Os Reds apostam no artilheiro da edição 2022-2023 da Champions, Mohamed Salah (8 gols) para evitar a irregularidade que tem pesado em sua temporada: na semana passada venceram o Manchester United por 7 a 0 num duelo histórico mas no fim de semana perdeu por 1 a 0 para o Bournemouth, time que ocupa a zona de rebaixamento da Premier League.

O City, que ainda busca seu primeiro troféu da Liga dos Campeões, tentará evitar ser surpreendido pelo Leipzig, que tem como dúvida o atacante francês Christopher Nkunku, com problemas físicos.

Por fim, o Napoli parece forte demais para o Eintracht Frankfurt, comandado pelo georgiano Khvicha 'Kvaradona' Kvaratskhelia, novamente protagonista no sábado contra o Atalanta com um golaço (2-0). Se a equipe comandada por Luciano Spalletti não for surpreendida, disputará pela primeira vez as quartas de final da principal competição de clubes.

Já o Eintracht, atual campeão da Liga Europa, não joga nesta fase desde a derrota na final de 1960 para o Real Madrid (7 a 3), partida em que o lendário húngaro Ferenc Puskas marcou quatro gols.

--- Programação dos jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões (horário de Brasília):

- Terça-feira:

(17h00) Porto (POR) - Inter de Milão (ITA)

Manchester City (ING) - RB Leipzig (ALE)

- Quarta-feira:

(17h00) Napoli (ITA) - Eintracht Frankfurt (ALE)

Real Madrid (ESP) - Liverpool (ING)

