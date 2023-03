Pogba volta a se lesionar e vai ficar três semanas afastado

O meio-campista da Juventus, Paul Pogba, ficará afastado por três semanas devido a uma nova lesão no adutor, razão pela qual ele provavelmente perderá a próxima convocação para a seleção francesa, disse uma fonte do clube italiano nesta segunda-feira.

"Ele não retornará antes da data Fifa, em cerca de três semanas", disse à AFP uma fonte do clube.

Pogba, que se machucou na manhã de domingo quando treinava cobrança de faltas, perderá as partidas das eliminatórias dos 'Bleus' para a Euro-2024 contra a Holanda (24 de março) e a Irlanda (27 de março). O técnico Didier Deschamps anunciará a convocação na quinta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pogba, que já disputou 91 partidas pela seleção francesa e foi campeão mundial em 2018, não joga pela França desde março de 2022. Ele ficou de fora da última Copa do Mundo no Catar em que os Bleus foram vice-campeões devido a uma lesão no joelho direito.

O meia de 29 anos voltou a campo no dia 28 de fevereiro contra o Torino (4-2) e teve também minutos de jogo na derrota para a Roma (0-1). Ele não jogou na vitória da Juventus por 4 a 2 sobre a Sampdoria no domingo.

alu/gk/pm/aam

Tags