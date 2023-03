Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 13 de março às 05h (Bras.). (135 x 155 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente em torno da cidade de Bakhmut, que as forças russas tentam controlar. (135 x 136 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3/ Porcentagem de grãos e outros alimentos que saíram de portos ucranianos, com dados em 12 de março. (89 x 84 mm) - Atualização disponível

4/ Países receptores de grãos exportados dos portos da Ucrânia sob iniciativa amparada pela ONU para o transporte de cereais pelo Mar Negro, dados em 13 de março. (135x101 mm) - Atualização disponível

* Armas-Ucrânia-conflito-defesa: volume de importações das principais armas convencionais entre 2014 e 2022, por país, segundo a base de dados do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (SIPRI). (135 x 104 mm)

* Vaticano-religião-papa-política-Argentina:

1/ Biografia do papa Francisco, que completa 10 anos como líder da Igreja católica em 13 de março de 2023. (210 x 203 mm) - Reenvio disponível

2/ Mapa com os países e territórios que o papa Francisco visitou desde 2013 (sem contar com a Itália). (135 x 84 mm) - Reenvio disponível

* Brasil-clima-deslizamento-acidente-resgate: localização de Manaus, onde no Brasil, onde oito pessoas, incluindo quatro crianças, morreram em um deslizamento de terra causado por fortes chuvas. (45 x 46 mm e 45x49 mm) - Disponíveis

* Diplomacia-defesa-nuclear-EUA-GB-Austrália: número de submarinos nucleares no mundo, segundo dados do International Institute for Strategic Studies (IISS). (89x87 mm) - Disponível

* Clima-meteorologia: mapa de Moçambique e Malawi, onde o ciclone Freddy deixou dezenas de mortos. (46x81 mm) - Disponível

* CNorte-defesa-indústria-armas-CSul: mapa com a localização da cidade de Sinpo, onde a Coreia do Norte lançou dois mísseis de cruzeiro de um submarino, anunciou nessa segunda-feira a agência de notícias estatal KCNA. (45x72 mm) - Disponível

* EUA-bancos-mercado:

1/ Número da quebra de bancos nos Estados Unidos desde 2007, segundo o US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). (45 x 79 mm) - Disponível

2/ Valor dos 25 bancos mais importantes dos Estados Unidos. (89 x 101 mm) - Disponível

* Energia-produção-petróleo-gás-meio-ambiente-EUA-Alasca: mapa do noroeste do Alasca localizando a Reserva Nacional de Petróleo e Refúgio Nacional de Fauna Ártica. (135x91 mm) - Atualização disponível

* EUA-cinema-prêmios-famosos:

1/ Ganhadores nas principais categorias da 95ª edição dos Prêmios Oscar 2023. (45 x 152 mm) - Disponível

2/ Ganhadores nas principais categorias da 95ª edição dos Prêmios Oscar de 2023. (179 x 125 mm) - Disponível

* Fbl-C1-EUR-oitavas-volta:

1/ Apresentação das partidas de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões 2022-2023 que serão disputadas em 14 e 15 de março. (89 x 57 mm) - Reenvio disponível

2/ Apresentação da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões 2022-2023 entra o Real Madrid e o Liverpool na quarta-feira no dia 15 de março. (135 x 165 mm) - Reenvio disponível

3/ Apresentação da partida de volta entre Manchester City - Leipzig pelas oitavas de final da Liga dos Campeões 2022-2023. (135 x 167 mm) - Reenvio disponível

4/ Classificação de artilheiros da Liga dos Campeões 2022-2023, a partir de 4 gols. (45 x 162 mm) - Reenvio disponível

* Fbl-C3-EUR-oitavas-volta: partidas de volta pelas oitavas de final da Liga Europa 2022-2023 de 16 de março. (89 x 91 mm) - Reenvio disponível

* Auto-mundial-auto-F1-KSA:

1/ Apresentação do circuito de Jidá, na Arábia Saudita, onde será disputado o Grande Prêmio em 19 de março. (90 x 95 mm) - Disponível

2/ Apresentação do circuito de Jidá, na Arábia Saudita, onde será disputado o Grande Prêmio em 19 de março, com a classificação de pilotos e escuderias. (135 x 95 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/

cr

Tags