KIEV:

O exército ucraniano informou nesta segunda-feira (13) que há "combates ferozes" contra as forças russas pelo controle do centro da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, o que foi confirmado pelo grupo paramilitar russo Wagner.

KIEV:

HRW preocupada com as consequências da guerra para crianças órfãs ucranianas

A ONG Human Rights Watch (HRW) expressou preocupação com as consequências da guerra para crianças ucranianas órfãs, das quais "milhares" foram "transferidas à força" para a Rússia ou para territórios ocupados pela Rússia.

ESTOCOLMO:

Guerra na Ucrânia quase dobra importação de armas na Europa em 2022

As importações de armas na Europa praticamente dobraram em 2022, devido ao fornecimento em massa para a Ucrânia, que se tornou o terceiro destino mundial de armamento - de acordo com um relatório do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (SIPRI) divulgado nesta segunda-feira (13).

KIEV:

Ucrânia denuncia 'o sequestro' de crianças enviadas à Rússia

No meio da Sibéria, o pastor protestante Roman Vinogradov brinca com um grupo de crianças. Sua mulher, Ekaterina, lê uma história para os mais novos. Dos 16 menores de que cuidam, cinco vêm de territórios ucranianos ocupados pela Rússia.

WASHIGNTON:

As autoridades dos Estados Unidos e da Europa tentam nesta segunda-feira (13) acalmar os temores sobre a saúde do sistema bancário, após a falência do Silicon Valley Bank (SVB), que forçou a tomada de medidas para proteger os depósitos.

WASHINGTON:

Biden afirma que sistema bancário está "seguro" após quebras de bancos

O presidente Joe Biden garantiu aos americanos na segunda-feira que o sistema bancário está "seguro" apesar da falência do banco SVB, especializado no setor de tecnologia, e de outras duas entidades regionais, mas quer regulamentação mais rígida para evitar futuras crises.

NOVA YORK:

Wall Street com grande volatilidade após falências, vários bancos regionais caem

A bolsa de Nova York esteve volátil na segunda-feira (13) após abrir em baixa, num mercado abalado pelas falências bancárias nos últimos dias nos Estados Unidos e pelos receios de um possível contágio apesar dos anúncios de medidas oficiais de contingência para garantir os depósitos.

HOLLYWOOD:

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", uma obra extravagante de ficção científica no multiverso, dominou os prêmios da Academia de Hollywood neste domingo (12), vencendo sete estatuetas, entre elas a de melhor filme.

HOLLYWOOD:

Michelle Yeoh, a primeira asiática a ganhar o Oscar de Melhor Atriz

Michelle Yeoh fez história no domingo (12) ao se tornar a primeira mulher asiática a ganhar o Oscar de Melhor Atriz por seu papel no irreverente filme de ficção científica "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo".

BERLIM:

'Nada de Novo no Front' ganha Oscar de Melhor Filme Internaiconal

"Nada de Novo no Front", mais recente adaptação cinematográfica do clássico romance alemão sobre a Primeira Guerra Mundial com o mesmo nome, ganhou neste domingo (13) o Oscar de Melhor Filme Internacional e deixou mensagem contra a guerra.

HOLLYWOOD:

Cinco momentos marcantes do Oscar

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" foi o grande vencedor da 95ª edição do Oscar neste domingo (12), faturando 7 estatuetas, incluindo o de Melhor Filme.

HOLLYWOOD:

Vencedores do Oscar nas principais categorias

Segue a lista dos vencedores nas principais categorias da 95ª edição do Oscar, realizado em Hollywood neste domingo (12).

WASHINGTON:

Governo Biden aprova polêmico projeto de empresa petrolífera no Alasca

O Governo americano aprovou nesta segunda-feira (13) um grande e polêmico projeto da empresa petrolífera ConocoPhillips no norte do Alasca, anunciou o Departamento do Interior, apesar da pressão de grupos ambientalistas.

PARIS:

Onze pessoas presas na França por tráfico de drogas com o México

Tráfico aéreo de cocaína entre México e Paris com passageiros fantasmas? A Justiça francesa ordenou a prisão preventiva de 11 dos 12 suspeitos de envolvimento no caso, entre eles um funcionário da alfândega do aeroporto.

TIFLIS:

Manifestantes detidos na Georgia denunciam violência policial

Do quintal de sua casa em Tbilisi, Zurab Japaridzé mostra as marcas das agressões que recebeu na cabeça durante uma manifestação contra o governo da Georgia.

CIDADE DO VATICANO:

Papa Francisco celebra 10 anos de pontificado com os cardeais e um podcast

O papa Francisco comemorou o décimo aniversário de seu pontificado nesta segunda-feira com uma série de entrevistas e um podcast no qual ataca os Estados totalitários, particularmente a Nicarágua de Daniel Ortega, que ameaça suspender suas relações com o Vaticano.

LONDRES:

BBC anuncia retorno de Gary Lineker após suspensão por criticar governo britânico

A BBC anunciou nesta segunda-feira (13) o retorno do apresentador e ex-jogador de futebol Gary Lineker, cuja suspensão na última sexta-feira após um tuíte contra o governo britânico gerou uma onda de críticas.

SEUL:

Coreia do Norte lança mísseis enquanto Washington e Seul iniciam manobras

A Coreia do Norte lançou dois mísseis estratégicos de cruzeiro de um submarino, em uma demonstração de força antes dos exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, informou a mídia estatal norte-coreana nesta segunda-feira (13).

PEQUIM:

Novo primeiro-ministro chinês admite dificuldade em atingir meta de crescimento

O novo primeiro-ministro da China, Li Qiang, alertou nesta segunda-feira (13) que "não será uma tarefa fácil" para o país atingir sua meta de crescimento econômico em 2023.

NOVA YORK:

PARIS:

Sete anos de pesquisa sobre as mudanças climáticas em debate na Suíça

Sete anos de pesquisas sobre as mudanças climáticas em todo o mundo serão minuciosamente analisados a partir desta segunda-feira(13) na Suíça para elaborar uma diretriz de ações para os governos.

TÓQUIO:

Prêmio Nobel de Literatura japonês, Kenzaburo Oe, morre aos 88 anos

O romancista japonês Kenzaburo Oe, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1994 e um ícone progressista que desafiou o conformismo da sociedade moderna, morreu aos 88 anos - informou a editora Kodansha nesta segunda-feira (13).

