Papa Francisco atrela canto carnavalesco "Você pensa que cachaça é água?" ao povo brasileiro

Durante entrevista ao site argentino “Perfil.com" desse domingo, 12, o papa Francisco cantarolou (incorretamente) uma das célebres músicas das marchinhas de Carnaval: “eles dizem que cachaça é água, eu acho que não”. A menção refletiu a opinião do pontífice sobre a nação brasileira: “é a riqueza que o brasileiro tem”.

Francisco conta que sempre mantém o sorriso no rosto quando o Brasil é mencionado por alguém. “No Brasil, o Carnaval se inicia já no começo do ano e vai até a Sexta-feira Santa”, respondeu. “O brasileiro sempre vem para mim com aquela música 'eles dizem que cachaça é água, eu acho que não'”, completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O entrevistador memorou que a primeira viagem de Francisco como líder religioso foi ao território brasileiro em 2013, assim que assumiu a posição de Bento XVI. Em contrapartida, afirmou que a vinda foi ultimato para a declaração de renúncia do ex-papa.

"Foi uma viagem pré definida. Além disso, um dos motivos que levaram Bento a tomar a decisão foi que ele não se sentia mais forte o suficiente para fazer aquela viagem. Então ele disse: 'Não, eu não vou fazer essa viagem' e por um ano anterior ele trabalhou nisso, e no dia 11 de fevereiro apresentou sua demissão", revelou.

Indignação com o desmatamento



O papa voltou a questionar o desmatamento no País. Ele categorizou a situação como escandalosa, e destacou que a Amazônia e o Congo são os dois “pulmões da humanidade”.

"O Brasil é um continente, é uma explosão de riqueza, é a segurança do futuro com o Mato Grosso. E por isso mesmo estão tão presos na exploração dos recursos naturais. O desmatamento é impressionante no Brasil, é escandaloso. Eles estão tirando a riqueza até mesmo dos pulmões da humanidade [Amazônia e Congo]", declarou.



Nesta segunda-feira, 13, Francisco completa 10 anos à frente da Igreja Católica. Segundo o papa, uniformidades ideológicas devem ser deixadas de fora, e a oposição precisa ser respeitada dentro de si, de um lado e de outro.

Sobre o assunto Papa Francisco celebra 10º aniversário do papado com missa e podcast

Papa Francisco celebra 10 anos de pontificado com os cardeais e um podcast

Movimento Igreja em Saída debate dez anos de pontificado do papa Francisco

Papa Francisco diz que Nicarágua é uma "ditadura grosseira"

Tags