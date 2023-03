Ministro da Defesa acusa Rússia de 'guerra híbrida' contra Moldávia

A Moldávia não enfrenta um "perigo militar iminente", mas enfrenta uma "guerra híbrida" promovida por Moscou para "derrubar o poder" pró-europeu - denunciou seu ministro da Defesa, Anatolie Nosatii, em entrevista à AFP nesta segunda-feira (13).

As tensões aumentaram nas últimas semanas nesta ex-república soviética vizinha da Ucrânia, cuja ambição de integrar a União Europeia (UE) é vista com desconfiança no Kremlin.

"Neste momento, não há um perigo militar iminente contra a Moldávia, mas outros tipos de perigos que afetam a segurança" do país, declarou Nosatii, entrevistado em seu gabinete na capital, Chisinau.

O ministro citou "desinformação, tensões na sociedade geradas pela Rússia" e um "conjunto de provocações", com o objetivo de semear o caos e "subverter a ordem política".

Na véspera, a polícia havia anunciado a detenção de vários membros de uma rede que teria sido orquestrada pela Rússia e encarregada de desestabilizar a Moldávia, intervindo nas habituais manifestações contra o governo realizadas na capital.

No mês passado, a Rússia negou qualquer pretensão de promover um golpe de Estado na Moldávia para derrubar o governo e classificou a afirmação de "infundada".

