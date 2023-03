Milan só empata com Salernitana (1-1) e perde chance de subir ao pódio do Italiano

O Milan, atual campeão italiano, perdeu mais uma vez nesta temporada a chance de subir ao 'pódio' ao ficar no empate em 1 a 1 no estádio San Siro contra a Salernitana (16ª), no encerramento da 26ª rodada do campeonato italiano.

O francês Olivier Giroud abriu o placar pouco antes do intervalo (45+1) e o senegalês Boulaye Dia empatou para os visitantes (61).

Após 26 rodadas disputadas, o Napoli parece mais perto do que nunca de conquistar seu terceiro Scudetto, já que foi o único time entre os seis no topo da tabela a vencer.

Os napolitanos lideram com 68 pontos, 18 a mais que a Inter. O Milan, por sua vez, é o quarto com 48 pontos, um atrás da Lazio na 'zona da Champions'.

A equipe comandada por Stefano Pioli começou dominando o jogo e as primeiras chances logo surgiram, a mais clara delas uma espetacular bicicleta do francês Olivier Giroud que mandou a bola por cima do gol defendido pelo mexicano Guillermo Ochoa (29).

O prêmio para a maior ambição 'rossonera' veio na última jogada antes do intervalo, quando Giroud finalizou um escanteio cobrado por Ismael Bennacer na primeira trave, batendo Ochoa que nada pôde fazer (45+1).

Mas a Salernitana, cujo primeiro chute a gol só veio aos 56 minutos, empatou cinco minutos depois. Boulaye Dia aproveitou um erro da defesa do Milan, e finalizou sozinho um cruzamento rasteiro de seu companheiro de equipe Bradaric.

E aos 70 minutos o VAR entrou em jogo. O árbitro marcou pênalti após Bennacer cair dentro da área, mas anulou após consultar as imagens do lance, impedindo assim o Milan de ter uma grande chance de ficar novamente na frente no placar.

O Milan tentou até o final, mas nem Alessandro Florenzi (87) nem o sueco Zlatan Ibrahimovic (87), que entrou em campo no segundo tempo, conseguiram marcar.

--- Resultados da 26ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Spezia - Inter 2 - 1

- Sábado:

Empoli - Udinese 0 - 1

Napoli - Atalanta 2 - 0

Bologna - Lazio 0 - 0

- Domingo:

Lecce - Torino 0 - 2

Hellas Verona - Monza 1 - 1

Cremonese - Fiorentina 0 - 2

Roma - Sassuolo 3 - 4

Juventus - Sampdoria 4 - 2

- Segunda-feira:

Milan - Salernitana 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 68 26 22 2 2 60 16 44

2. Inter 50 26 16 2 8 47 30 17

3. Lazio 49 26 14 7 5 41 19 22

4. Milan 48 26 14 6 6 43 33 10

5. Roma 47 26 14 5 7 35 25 10

6. Atalanta 42 26 12 6 8 42 30 12

7. Juventus 38 26 16 5 5 44 22 22

8. Torino 37 26 10 7 9 29 29 0

9. Bologna 36 26 10 6 10 31 34 -3

10. Udinese 35 26 8 11 7 34 30 4

11. Fiorentina 34 26 9 7 10 31 31 0

12. Monza 33 26 9 6 11 31 36 -5

13. Sassuolo 33 26 9 6 11 34 40 -6

14. Empoli 28 26 6 10 10 23 34 -11

15. Lecce 27 26 6 9 11 24 31 -7

16. Salernitana 26 26 6 8 12 29 45 -16

17. Spezia 24 26 5 9 12 23 42 -19

18. Hellas Verona 19 26 4 7 15 21 38 -17

19. Cremonese 12 26 1 9 16 21 48 -27

20. Sampdoria 12 26 2 6 18 13 43 -30

