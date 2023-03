López Obrador diz que México é 'mais seguro' que EUA

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta segunda-feira (13) que seu país é "mais seguro" que os Estados Unidos, após Washington enfatizar os alertas vigentes sobre viagens ao território mexicano, e rejeitou a ideia de que o exército americano combata os narcotraficantes onde quer que estejam.

"O México é mais seguro que os Estados Unidos e não há nenhum problema para viajar pelo México com segurança", disse López Obrador durante sua habitual coletiva de imprensa.

"Por que essa paranoia?", lançou o presidente de esquerda ao ser questionado sobre as recomendações dos Estados Unidos para que seus cidadãos evitem viajar ou tomem precauções extremas em 30 dos 32 estados mexicanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As declarações de López Obrador ocorrem depois que quatro americanos foram sequestrados em 3 de março na cidade fronteiriça de Matamoros, estado de Tamaulipas, por supostos traficantes de drogas. Dois deles morreram pelos ferimentos sofridos na tentativa de escapar, enquanto outro sofreu uma lesão na perna.

De acordo com as autoridades mexicanas, as vítimas atravessaram para Matamoros porque uma delas planejava realizar uma cirurgia estética.

Como resultado desses eventos, Washington relembrou um alerta de viagem em vigor para Tamaulipas, cujas estradas foram palco de vários crimes nos últimos anos. Em seus alertas, o Departamento de Estado considera que apenas os estados de Yucatán e Campeche oferecem segurança.

Se fosse verdade, "não viriam tantos americanos para morar (...) no México", declarou, relatando um aumento na chegada de turistas a destinos como a caribenha Cancún.

Nesta segunda, o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, viajou aos EUA para "informar" como o México enfrenta o problema da insegurança, em particular a luta contra o tráfico do fentanil, observou López Obrador. A campanha terá como difusores os cônsules mexicanos.

Após o sequestro de Matamoros, legisladores republicanos propuseram que os Estados Unidos usassem o exército para combater os cartéis de drogas em qualquer lugar.

"Esta é uma campanha contra o México por políticos conservadores nos Estados Unidos", disse o presidente nesta segunda, ao argumentar que se trata de uma questão "de politicagem" diante das eleições presidenciais de 2024 nos EUA.

Na sexta-feira, López Obrador chamou de "mequetrefes, intervencionistas, arrogantes" os republicanos que propõem designar como "terroristas" os cartéis mexicanos e assim abrir a porta para uma ação direta dos EUA fora de suas fronteiras.

Antes do sequestro, a agência antidrogas DEA havia instado o governo mexicano a "fazer mais" contra o tráfico de fentanil, que todo ano causa dezenas de milhares de mortes por overdose nos EUA.

sem/axm/ic/am

Tags