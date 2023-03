HSBC compra filial britânica do falido banco californiano SVB

A sucursal britânica do falido banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) foi vendida ao HSBC, numa venda "facilitada" pelo governo britânico e pelo Banco de Inglaterra, anunciou o Tesouro britânico nesta segunda-feira (13).

"O Silicon Valley Bank (Reino Unido) foi vendido para o HSBC hoje", disse o Tesouro em comunicado.

"Os clientes do SVB UK poderão acessar seus depósitos e serviços bancários normalmente a partir de hoje", acrescentou o comunicado.

O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, disse que a operação estava sendo realizada "sem o apoio do contribuinte".

"O HSBC é o maior banco da Europa e os clientes do SVB do Reino Unido devem se sentir confortáveis com sua solidez", acrescentou.

O ministro comemorou ter "chegado a uma solução em tão pouco tempo", após um fim de semana de reuniões e negociações, por exemplo com o setor de tecnologia, já que muitas dessas empresas eram clientes do SVB e temiam ficar sem liquidez.

Na sexta-feira, 10 de março, o SVB do Reino Unido tinha empréstimos de cerca de 5,5 bilhões de libras (US$ 6,65 bilhões) e depósitos de cerca de 6,7 bilhões de libras (cerca de US$ 8 bilhões), segundo o HSBC, que disse que "os ativos e dívidas das empresas controladoras do SVB do Reino Unido estão excluídos da transação".

As autoridades americanas anunciaram no domingo uma série de medidas para tranquilizar os clientes particulares e empresas sobre a solidez do sistema bancário americano, e vão garantir o acesso a todos os depósitos do falido banco SVB.

